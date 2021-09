Nagelsmann: "Wir bleiben vorne, es ist schon in Ordnung"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

SpVgg Greuther Fürth - Bayern München 1:3

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Es war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Wochen. Wir waren mutig und hatten viele gute Pressingmomente. Wir waren lange in Überzahl, da hätten wir mehr draus machen können. Es war nicht so, dass sie uns auseinander gespielt haben. Das dritte Tor ist extrem bitter."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Die Rote Karte hat am Ende die größere Tragweite als das Gegentor. Die Grätsche war nicht zwingend notwendig. Da kann man schon eine Rote Karte geben. Am Ende ist es wichtig, gegen einen Aufsteiger zu gewinnen. Wir bleiben vorne, es ist schon in Ordnung."