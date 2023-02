Nagelsmann erklärt Comeback-Plan für Mané - Fragezeichen hinter Coman

Der FC Bayern muss beim Auftritt in Mönchengladbach am Samstag um den Einsatz von Kingsley Coman bangen. Das Comeback von Sadio Mané rückt hingegen näher.

Soll am Sonntag wieder mit der Mannschaft trainieren: Sadio Mané. FC Bayern via Getty Images

Coman, der nach seinem Treffer in seiner Geburtstadt Paris mit Wadenproblemen hatte ausgewechselt werden müssen, sei für die Partie am Samstag (15.30, LIVE! bei kicker) "ein Fragezeichen", sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz zum Spiel. Die Entscheidung werde im Abschlusstraining am Mittag fallen. "Wir werden gleich sehen, wie es ihm geht, wenn er aufdribbelt und ob er abbrechen muss", erklärte Nagelsmann.

Serge Gnabry, der am Dienstag für Coman eingewechselt worden war, darf sich dafür berechtigte Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen. "Ich gehe davon aus, dass Serge morgen spielen wird", sagte Nagelsmann über seinen Angreifer, dem zuletzt häufig nur die Reservistenrolle geblieben war.

"Generell ist es so, dass nur zehn Feldspieler spielen können und du musst verschiedene Dinge abwägen, es muss ein gutes Gleichgewicht da sein", erklärte er zur Lage des Nationalspielers. Er habe ein "ganz normales Gespräch" mit Gnabry geführt. "Natürlich klatscht keiner Applaus, wenn er mitgeteilt bekommt, dass er nicht spielt, aber es haut mir auch keiner auf die Nase - noch nicht."

Mané "steigt am Sonntag ein"

Für die offensive Außenposition dürfte Nagelsmann bald eine weitere - und prominente - Option bekommen. Königstransfer Sadio Mané steht nach seiner Anfang November im Spiel gegen Bremen erlittenen Verletzung des Wadenbeinköpfchens, die ihn auch die WM-Teilnahme gekostet hatte, vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining.

"Er steigt am Sonntag ein", kündigte Nagelsmann an. "Er ist topfit, er macht alles mit und hat keine Probleme mehr." Damit sei auch eine baldige Rückkehr auf den Platz verbunden. "Die Reha ist ja so aufgebaut, dass direkt Vollbelastung da ist. Theoretisch kann er nach einer Woche wieder spielen, was das Körperliche angeht. Was das Technisch-Taktische und die Zweikampfführung angeht, dauert es vielleicht ein bisschen, aber auch nicht extrem lang. Er ist ja kein junges Talent mehr." Ein klares Comeback-Datum nannte Nagelsmann nicht, in Mönchengladbach wird Mané definitiv noch ausfallen.

Der leicht angeschlagene Dayot Upamecano sowie Joshua Kimmich, der am Donnerstag wegen des Todes des eng mit ihm verbundenen Tim Lobinger im Training fehlte, stehen am Samstag hingegen zur Verfügung. "Beide werden heute ganz normal trainieren, da droht kein Ausfall", so Nagelsmann. Und eine weitere Lichtung des Lazaretts naht: Am kommenden Mittwoch soll auch Noussair Mazraoui wieder mit der Mannschaft trainieren.