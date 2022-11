Verband bestätigt: Mané verpasst die WM

Bis zuletzt bestand noch Hoffnung, dass Sadio Mané nach seiner erlittenen Oberschenkelverletzung für Senegal bei der WM in Katar dabei sein könnte. Der letzte Hoffnungsschimmer hat sich nun zerschlagen - Mané muss sogar operiert werden.

Noch am Dienstag bestand Hoffnung, dass Senegals Stürmerstar Sadio Mané nach seiner beim 6:1-Erfolg gegen Bremen in der ersten Halbzeit am Wadenbeinköpfchen erlittenen Verletzung doch noch fit für die WM in Katar werden könnte. "Wir müssen uns darauf einstellen, die ersten Spiele ohne Sadio zu spielen und ohne Sadio zu gewinnen, weil wir außer Sadio noch 25 Spieler haben. Wir dürfen nicht zu viel jammern, " hatte Senegals Verbandsvizepräsident Abdoulaye Sow gesagt.

Nun hat sich diese letzte Hoffnung zerschlagen, die Verletzung ist zu schwer. Ein MRT habe am Donnerstag ergeben, dass "die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben", wird Teamarzt Manuel Afonso in der Mitteilung zitiert.

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann hatte bereits im Vorfeld klargestellt: "Wenn er Schmerzen hat und nicht spielen kann, dann wird er auch nicht spielen können. Auch wenn der Verband das gerne hätte. Die medizinischen Dinge stehen dann schon über den sportlichen."

Mané muss operiert werden

Statt der Wunderheilung ist jetzt sogar eine Operation notwendig. Nach BILD-Informationen wird Mané bereits am Donnerstagabend in Innsbruck operiert und rund drei Monate ausfallen.

Eine bittere Nachricht für Mané, den FC Bayern und den Senegal. Ohne den Stürmerstar spielt sein Team bei der am Sonntag beginnenden WM in Katar in der Gruppe A mit dem Gastgeber, Ecuador und den Niederlanden. Die Niederländer sind am 21. November der erste Gegner für den Afrikameister.