Nächster Neuzugang fix: Klarer ist Darmstädter

Der SV Darmstadt 98 hat einen weiteren Innenverteidiger unter Vertrag genommen: Christoph Klarer wagt den Schritt in die Bundesliga.

Als Tabellenvierter hatte Fortuna Düsseldorf den Sprung in die Bundesliga knapp verpasst, Christoph Klarer steigt nun aber trotzdem auf: Der 23 Jahre alte Innenverteidiger wechselt zum SV Darmstadt 98. Nach wochenlangen Verhandlungen zwischen den Klubs vermeldete der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstag Klarers Verpflichtung, für die nach kicker-Informationen eine Ablösesumme von knapp unter zwei Millionen Euro nach Düsseldorf fließt.

"Chris hat sportlich und auch menschlich Fußstapfen bei der Fortuna hinterlassen. Wir haben seinem Wunsch zu wechseln nur entsprechen können, weil wir mit Darmstadt 98 eine zufriedenstellende Lösung erreichen konnten", erklärte Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber die Entscheidung, Klarer abzugeben. "Wir wünschen Chris alles erdenklich Gute und bedanken uns für seinen vorbildlichen Einsatz für unseren Verein."

Vertrag bis 2027

Klarer, der seinen ursprünglich noch bis 2024 gültigen Vertrag nicht verlängert und seinem neuen Arbeitgeber schon frühzeitig die Zusage gegeben hatte, verließ bereits am Montag das Trainingslager der Fortuna in Bad Leonfelden und unterschrieb nun in Darmstadt bis 2027. Dort freut man sich auf einen Spieler, der laut Sportlichem Leiter Carsten Wehlmann "mit seinen 23 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen" ist.

"Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir ihre Vorstellungen aufgezeigt. Ich wollte unbedingt zu den Lilien wechseln und bin froh, dass der Transfer nun geklappt hat", erklärte der Österreicher den Schritt zum SVD. "Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in der Bundesliga und darauf, diesen besonderen Teamspirit in Darmstadt aus nächster Nähe erleben zu dürfen."

Positive Bilanz gegen Darmstadt

Trainer Torsten Lieberknecht imponierte "Christophs Spielweise, aber auch seine Teamqualitäten" in den Spielen der Fortuna. "Deshalb freue ich mich, ihn ab sofort in unserem Kader willkommen heißen zu dürfen. Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler und wir trauen ihm zu, in Darmstadt eine gute Rolle beim Erreichen unserer Ziele spielen zu können."

In der vergangenen Saison absolvierte Klarer 30 Zweitliga-Partien im Fortuna-Trikot (zwei Tore, eine Vorlage, kicker-Notenschnitt 3,03), darunter auch die beiden Duelle gegen Darmstadt, bei denen jeweils die Heimmannschaft mit 1:0 gewann und Klarer eine gute Rolle spielte (jeweils kicker-Note 3).

Der zwölfmalige U-21-Nationalspieler Österreichs hatte bereits als 16-Jähriger den Sprung von Rapid Wien zum FC Southampton gewagt und Anfang 2020 während einer halbjährigen Leihe zum SKN St. Pölten 13 Bundesliga-Partien in Österreich absolviert. Nun steht seine Erstliga-Premiere in Deutschland bevor.

In Darmstadt ist er nach Matej Maglica, der vom VfB Stuttgart ausgeliehen wurde, der zweite neue Innenverteidiger. Außerdem verpflichteten die Lilien bereits die Mittelfeldspieler Andreas Müller (1. FC Magdeburg) und Fabian Nürnberger (1. FC Nürnberg) sowie Angreifer Fraser Hornby (Stade Reims).