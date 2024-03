Nächster Innenverteidiger verletzt: Auch de Wijs fehlt der Fortuna

Fortuna Düsseldorf bricht ein wichtiger Teil des Defensivblocks für einige Wochen weg: Jordy de Wijs (29) fällt mit einem Muskelfaserriss aus.

Nur zwei Mal in dieser Saison fehlte der Name von Jordy de Wijs, wenn Fortuna Düsseldorf die Startaufstellung für den jeweiligen Zweitliga-Spieltag bekanntgab: am 14. Spieltag wegen muskulärer Probleme und am 22. Spieltag, als er eine Gelbsperre absaß. Nun muss sich F95-Trainer Daniel Thioune aber für eine Weile etwas Neues einfallen lassen.

Wie die Fortunen am Dienstagvormittag bestätigten, hat de Wijs beim Verfolger-Duell in Hannover (2:2) einen Muskelfaserriss in der linken Wade erlitten. Damit dürfte er erfahrungsgemäß einige Wochen zum Zusehen verurteilt sein.

In Hannover war der Niederländer wegen der Verletzung in der 85. Minute gegen Tim Oberdorf ausgetauscht worden. Der dürfte in den kommenden Partien - zuerst am Freitagabend gegen den HSV (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - gute Chancen haben, den Platz von de Wijs neben Leihgabe Joshua Quarshie von Beginn an einzunehmen.

Siebert kommt zurück

Kapitän Andre Hoffmann fehlte zuletzt ebenfalls wegen eines Muskelfaserrisses, Jamil Siebert wegen eines Innenbandrisses. Auch weil de Wijs nach schwacher Vorsaison aber nun mit einer großen Konstanz (kicker-Note 3,02, nie schlechter als Note 4) ablieferte, war dieser Engpass zuletzt nicht ins Gewicht gefallen.

Immerhin könnte Siebert am Freitag wieder in den Kader zurückkehren - eine Option für die Startelf ist das Eigengewächs allerdings im Normalfall nicht.