Innenbandriss: Siebert fehlt Düsseldorf "bis auf Weiteres"

Schlechte Nachricht für Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf. Der Zweitligist muss wohl mehrere Wochen auf Innenverteidiger Jamil Siebert verzichten.

Fortuna Düsseldorf hat am Mittwoch eine schlechte Nachricht verbreiten müssen. Jamil Siebert wird dem Tabellenvierten der 2. Bundesliga "bis auf Weiteres" fehlen.

Grund dafür ist ein Innenbandriss im linke Knie des 21-jährigen Innenverteidigers Siebert. Diesen hatte er sich laut Klubangaben im Test gegen den FC Dordrecht (Endstand 6:2) am Montag zugezogen.

Stammspieler muss ersetzt werden

Die Flingeraner müssen somit einen Stamm-Innenverteidiger ersetzen. Der deutsche U-21-Nationalspieler Siebert absolvierte diese Saison bisher alle 17 Zweitligaspiele (je ein Tor und Assist, kicker-Note 3,07) und drei Partien im DFB-Pokal (kicker-Note 3,25).

In der Regel ist bei Innenbandrissen im Knie mit einer Ausfallzeit von rund zwei Monaten zu rechnen - Siebert würde in diesem Fall zahlreiche Partien seiner Düsseldorfer verpassen. Auf alle Fälle wird er nicht beim ersten Spiel der Fortuna nach der Winterpause mitwirken können. Das Team von Coach Daniel Thioune gastiert am 21 Januar (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Verfolger Hertha BSC.