Nadj ist jetzt schon heiß auf St. Pauli

Der SC Paderborn bereitet sich im spanischen La Nucia auf die Rückrunde vor. Mit den Aufstiegsrängen im Blick.

Die Ostwestfalen haben die Hinrunde mit einem 3:0-Erfolg gegen den FC Hansa Rostock abgeschlossen und rangieren vor dem Rückrundenstart mit 27 Punkten auf Rang sechs. Der Aufstiegsrelegationsplatz, den der Hamburger SV belegt, ist nur vier Punkte entfernt.

Die Grundlage für eine erfolgreiche nächste Halbrunde will das Team von Trainer Lukas Kwasniok im Trainingslager im spanischen La Nucia legen, ehe es am 21. Januar zu Hause in Paderborn gegen die SpVgg Greuther Fürth wieder um Punkte geht. Die Franken rangieren einen Platz vor dem SCP07 und haben zwei Zähler mehr auf dem Konto.

"Das Spiel auf St. Pauli wird sicher ein Highlight für mich"

"Obwohl die Saison durchaus holprig war, haben wir 27 Punkte. Wenn wir in einen Flow kommen, werden wir die Früchte ernten", ist sich Niclas Nadj sicher, wie er auf der Plattform X zitiert wird. Der 23-Jährige spielte von 2009 bis 2022 bei den Kiez-Kickern, heuerte nach einem halben Jahr bei SC Weiche Flensburg 08 im Januar 2023 in Paderborn an. "Das Spiel auf St. Pauli wird sicher ein Highlight für mich", so Nadj. Es dauert aber noch bis zum 27. Spieltag am 31. März, ehe es zum Wiedersehen kommt.

"Das erste halbe Jahr ist gut gelaufen. In dieser Saison muss ich dranbleiben. Das Tor gegen Wehen Wiesbaden war mein bislang schönster Moment in Paderborn", erinnert sich der Mittelfeldspieler an den 2:1-Erfolg am 6. Spieltag dieser Saison, als ihm der Siegtreffer gelang. In der laufenden Spielzeit blickt Nadj auf sieben Punktspieleinsätze zurück (ein Tor, ein Assist).

Auf mehr als doppelt so viele Einsätze kommt Mittelfeldkollege Mattes Hansen (15 Spiele, ein Tor). Der 19-jährige Youngster, der im vergangenen Sommer vom FC Schalke 04 kam, fühlt sich wohl in Spanien. "Das Trainingslager macht riesigen Spaß. Das gute Wetter tut gut. Wenn ich nicht auf dem Trainingsplatz stehe, regeneriere ich gerne in der Sonne auf dem Balkon", so Hansen.

Insgesamt ist er mit seiner Saison in Paderborn zufrieden, zeigt sich aber auch selbstkritisch. "Konstanz ist vor allem im Sport besonders wichtig. Diese habe ich zum Ende der Hinrunde etwas verloren. Ich arbeite jetzt an meiner Konstanz, damit sich der Trainer wieder voll auf mich verlassen kann."