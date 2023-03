Nach zwölf Jahren: Arabi macht bei Arminia den Weg frei

Nach dem Unentschieden in Braunschweig und vier vorangegangenen Niederlagen reagieren die Verantwortlichen von Arminia Bielefeld und trennen sich von Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.

Der 44-jährige Aachener hatte diese Lösung selbst vorgeschlagen, um den Weg für einen Neuanfang freizumachen. "Ich habe immer leidenschaftlich gerne für die Arminia gearbeitet und in der Zeit zahlreiche besondere Momente erlebt. In der aktuell kritischen sportlichen Situation möchte ich mit meinem Rückzug einen persönlichen Beitrag dafür leisten, damit an zentraler Stelle im Verein ein neuer Impuls gesetzt werden kann", wird Arabi in einer Mitteilung der Arminia zitiert.

Über ein Jahrzehnt bei der Arminia

Arabi hatte die Ostwestfalen über mehr als ein Jahrzehnt in führender Position geleitet - unter anderem auch in der Bundesliga. "Wir alle wissen um die herausragenden Verdienste von Samir Arabi für Arminia Bielefeld seit Beginn seiner Tätigkeit im Jahr 2011. Dafür und für sein großes persönliches Engagement gebührt ihm unser Dank und unsere Anerkennung. Sein Wirken führte uns letztlich im Sommer 2020 zurück in die Bundesliga", erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Hartmut Ostrowski.

Absturz in die 3. Liga droht

Die sportliche Gegenwart allerdings sieht düster aus, als Tabellen-16. droht der Absturz in die 3. Liga. "In der Analyse unserer aktuellen Lage haben wir uns auch diesmal offen und vertrauensvoll ausgetauscht. Zum Abschluss unserer Gespräche sind wir einvernehmlich zu dem Schluss gekommen, uns zu trennen", so Ostrowski weiter.

Zügige Neubesetzung des Postens

Arabis Posten soll neu besetzt werden, offenbar plant der Verein dies kurzfristig. "Wir wollen die Position des Hauptverantwortlichen für den Sport beim DSC neu besetzen und werden entsprechende Gespräche führen. Kurzfristig geht es nur um den Klassenerhalt. Es müssen alle Kräfte gebündelt werden, um die 2. Bundesliga für Arminia Bielefeld zu sichern", schildert Ostrowski die nächsten Schritte.

Samir Arabi begann seine Tätigkeit im März 2011 als Sportlicher Leiter bei Arminia Bielefeld. Im September 2016 berief ihn der Aufsichtsrat zum Sport-Geschäftsführer der DSC.