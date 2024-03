Nach nur zwei Jahren: Broncos entlassen Quarterback Wilson

Nach nur zwei Jahren beenden die Denver Broncos das wenig zufriedenstellende Kapitel mit Quarterback Russell Wilson. Diesen Schritt, der sich angekündigt hatte, gab das Team aus Colorado am Montagabend (MEZ) bekannt.

Denver hatte Russell Wilson 2022 via Blockbuster-Trade von den Seattle Seahawks losgeeist, die hohen Erwartungen konnte der Super-Bowl-Sieger von 2013/14 (43:8 gegen die Denver Broncos) jedoch nie erfüllen.

In seiner ersten Saison in Colorado kam der 35-Jährige auf 3524 Passing Yards bei 16 Touchdowns und elf Interceptions. In der abgelaufenen Saison steigerte er sich zwar etwas auf 3070 Passing Yards, 26 TDs und acht INTs. Insbesondere das Verhältnis mit Head Coach Sean Payton, der zu Beginn der vergangenen Saison das Ruder in Denver übernommen hatte, galt jedoch als äußerst angekratzt.

Schon zum Ende der vergangenen Regular Season, in der das Franchise in der AFC West mit 8:9 eingelaufen war und die am Ende sogar vorhandene Playoff-Restchance nicht genutzt hatte, war der frühere Star der Seahawks sogar schon auf die Bank gesetzt worden.

Broncos schlucken Rekord-Dead-Cap

"Im Namen der Broncos danken wir Russell für seine Beiträge und sein Engagement für unser Team und unsere Community und wünschen ihm für die Fortsetzung seiner Karriere alles Gute", erklärten die Broncos in einem gemeinsamen Statement von General Manager George Paton und Cheftrainer Payton. Man werde sich nun darauf konzentrieren, "das bestmögliche Team für die Saison 2024 und darüber hinaus aufzubauen. Wir freuen uns darauf, uns diese Offseason zu verbessern und werden die Flexibilität haben, über den Draft und die Free Agency besser zu werden."

Wilson höchst selbst richtete ein Schreiben an "Broncos Country" und schrieb: "Diese Stadt wird immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben [...] Wir nehmen unzählige Erinnerungen mit und haben Freundschaften gebildet, die ein Leben lang halten werden." Zudem bedankte er sich namentlich bei seinen Mitspielern, aber auch sämtlichen MitarbeiterInnen im Hintergrund - unter anderem der Cafeteria.

Und nun? Die Lage für beide Parteien

Durch den Cut verhinderten die Broncos, dass Wilson weitere 37 Millionen US-Dollar an voll garantiertem Gehalt zustehen. Da der 35-Jährige allerdings noch bis 2028 in Denver unter Vertrag gestanden hätte, schlucken die Broncos gleichzeitig einen Dead Cap von 85 Millionen US-Dollar - also Geld, was ihnen für den Rest des Teams nicht zur Verfügung steht. Ein Rekordwert.

Ich will gewinnen - das ist alles, was mir wichtig ist. Russell Wilson über seine sportlichen Ziele

Zur Einordnung: Die letzten beiden vorherigen Rekorde zusammengerechnet erreichten nicht einmal den Wert von 85 Millionen. Immerhin haben die Broncos die Möglichkeit, diesen Wert über zwei Jahre zu verteilen, um zumindest eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten.

Wilson selbst hat nun die Möglichkeit, sich frei ein neues Team auszusuchen. Sorgen um sein Gehalt im nächsten Jahr muss sich Wilson jedenfalls nicht machen, denn auf jeden Fall stehen ihm für die kommende Saison immer noch 39 Millionen US-Dollar an voll garantiertem Geld seitens der Broncos zu - abzüglich dem, was er bei seinem neuen Team verdienen wird. Doch laut eines jüngsten Videos wird ihn Geld allein nicht glücklich machen, der Spielmacher verfolge noch Ziele - sehr große sogar.

Im Podcast I Am Athlete hatte Wilson jüngst unterstrichen, nach ganz oben zurückkehren zu wollen. "In den nächsten zwei Jahren möchte ich zweimal (den Super Bowl; Anm. d. Red.) gewinnen, ich möchte das Gefühl wieder spüren", so Wilson. "Für mich geht es immer nur ums Gewinnen. Ich möchte diese Trophäe wieder in meinen Händen halten." Und nochmals hatte er dabei unterstrichen: "Ich will gewinnen - das ist alles, was mir wichtig ist."