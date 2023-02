Nach nur einem Jahr Pause: Payton heuert bei den Denver Broncos an

Nach nur einem Jahr Pause kehrt Sean Payton in die NFL zurück: Der langjährige Head Coach der New Orleans Saints heuert zur neuen Saison bei den Denver Broncos an.

Wie die NFL-Network-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero sowie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, haben die Denver Broncos mit den New Orleans Saints eine Übereinkunft über einen Wechsel Paytons getroffen. Denn obwohl Payton vor fast exakt einem Jahr nach der Saison 2021 von seinem Amt bei den Saints zurückgetreten war, stand er bei der Franchise noch weiter unter Vertrag.

Die Übereinkunft soll beinhalten, dass die Broncos für den Draft in diesem Jahr einen Erstrundenpick abgeben, für 2024 einen Zweitrundenpick sowie einen zukünftigen Drittrundenpick. Der Posten des Head Coach bei den Denver Broncos war vakant, nachdem Nathaniel Hackett an Weihnachten von seinen Aufgaben entbunden wurde. Hackett kam erst vor der Saison 2022, hielt sich aber nur 14 Spiele - noch nie wurde ein Head Coach von den Broncos früher vor die Tür gesetzt. Allerdings spielte das Team aus Colorado eine einmal mehr enttäuschende Saison und belegte in der AFC West mit einer Bilanz von fünf Siegen bei zwölf Niederlagen den letzten Platz. Zum siebten Mal in Folge verpassten die ambitionierten Broncos damit die Play-offs.

Nun soll Payton die Denver Broncos wieder in die Erfolgsspur führen. Seitdem der legendäre Peyton Manning Denver 2015 zum Super Bowl führte, hinken die Broncos dem Erfolg hinterher. Vor dieser Saison wurde Quarterback Russell Wilson von den Seattle Seahawks geholt - doch erneut scheiterten die Broncos früh. Allerdings hat es die Aufgabe für Payton in sich: Denn vor Hackett erlebte auch Urban Meyer eine Spielzeit zuvor nicht das Saisonende.

Super Bowl und "Bounty-Gate": Payton prägte Ära bei den Saints

Payton hatte bereits etliche Stationen als Assistent Coach bei etlichen Teams hinter sich, als er im Jahr 2006 bei den Saints anheuerte. In New Orleans prägte er die erfolgreichste Ära der Franchise-Geschichte mit dem Höhepunkt in der Saison 2009, als die Saints erstmals den Super Bowl gewannen. Besonders mit dem ebenfalls in 2006 verpflichteten Quarterback Drew Brees bildete Payton ein kongeniales Gespann, das hauptsächlich für den Erfolg der Saints verantwortlich war.

Unter Payton waren die Saints nahezu ein Stammgast in den Play-offs - bis zur Saison 2012. Denn im Vorfeld wurde publik, dass die Saints illegale Prämien an Spieler auszahlten, wenn diese gegnerische Spieler verletzten und damit spielunfähig machten. Auch Payton wurde mit dem "Bounty-Skandal" in Verbindung gebracht und für die komplette Saison gesperrt. Danach gab es eine Flaute, erst ab 2017 waren die Saints als jeweiliger Sieger der NFC South wieder in den Play-offs vertreten.

49ers-Defense-Coordinator Ryans neuer Head Coach der Texans

Die Broncos hatten mehrere Kandidaten in der engeren Auswahl. Zu dieser soll auch DeMeco Ryans gehört haben. Der 38-Jährige hat sich in den vergangenen beiden Jahren einen Namen als Defense Coordinator der San Francisco 49ers gemacht. In der aktuellen Spielzeit ließen die Kalifornier nur 300,6 Yards pro Spiel zu und stellten damit den Bestwert aller 32 NFL-Teams auf. Doch Ryans heuerte bei den Houston Texans an.