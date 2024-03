13 Jahre Eagles: Center Jason Kelce verkündet Karriereende unter Tränen

Bereits kurz nach dem Ausscheiden der Philadelphia Eagles aus den Playoffs der NFL war die Information durchgesickert, nun bestätigte er es selbst: Der langjährige Eagles-Center Jason Kelce beendete seine Karriere.

Seinen Rückzug vom aktiven Football-Sport gab der 36-jährige Jason Kelce sichtlich gerührt am Montagabend (MESZ) auf einer extra einberufenen, 45-minütigen Pressekonferenz bekannt. Während seiner äußerst emotionalen Rede, die er wegen zahlreicher Tränen immer wieder unterbrechen musste, ließ die langjährige Center-Institution seine gesamte Karriere, beginnend in der High School, Revue passieren und berichtete über zahlreiche Anekdoten aus seiner Karriere.

"Ich wurde oft gefragt, warum ich mich für Football entschieden habe und was mich an dem Spiel fasziniert. Ich habe nie eine Antwort parat, die es richtig trifft", sagte Kelce.

"Lebendigste und freieste Gefühl, das ich je gefühlt habe"

Und weiter: "Ich kann es am besten damit erklären, was dich zu deinem Lieblingslied … deinem Lieblingsbuch hinzieht. Es ist das, was es in dir auslöst. Die Ernsthaftigkeit davon. Die Intensität davon. Das Spielfeld zu betreten war das lebendigste und freieste Gefühl, das ich je gefühlt habe. Es war ein instinktives Gefühl beim Football, anders als bei jeder anderen Sportart. Die Haare auf meinen Armen haben sich aufgestellt. Ich konnte jemanden hitten, wie ein verrückt Wahnsinniger herumlaufen und dann gesagt bekommen: 'Gut gemacht.' Ich habe Football geliebt."

Neben dem Dank an seine gesamte Familie, seine vier Head Coaches bei den Eagles - Andy Reid, Chip Kelly, Doug Pederson und Nick Siriani - und Eagles-General-Manager Howie Roseman, der ihn 2011 in der sechsten Runde gedrafted hatte, sowie dem Eigentümer der Eagles, Jeffrey Lurie, galt seine Liebe insbesondere auch seinen Hockey- und Lacrosse-Trainern, aber auch seinem Bandlehrer aus High-School-Zeiten. "Ohne Frage wäre ich ohne euren Einsatz heute nicht da, wo ich bin." Die Eagles und Lurie dankten Kelce derweil ebenso in einem ausführlichen Statement mit der Frage: "Hat es jemals eine perfektere Ehe zwischen einem Spieler, einer Stadt und einem Team gegeben?"

Hall of Fame gilt als sicher

Ein Platz in der Hall of Fame dürfte Kelce bereits sicher sein. In seinen 13 Jahren als Center der Eagles wurde er siebenmal in den Pro Bowl gewählt (2014, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), obendrein von der Associated Press sechsmal als First-Team All-Pro ausgezeichnet (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023) - damit ist er der fünfte Center jemals mit mindestens sechs solchen Nominierungen. Mit den Eagles gewann er Anfang 2018 obendrein den Super Bowl LII gegen Tom Brady und die New England Patriots. Ein weiteres Mal stand er im Jahr 2023 beim größten Einzelsportereignis der Welt auf dem Platz. Dort scheiterte er jedoch hauchzart unter anderem an seinem Bruder Travis mit dessen Kansas City Chiefs.

Mit dem Abgang von Jason Kelce geht der NFL ein Gesicht der vergangenen Jahre verloren. Für die Karriere nach der Karriere hat er aber bereits vorgesorgt. Gemeinsam mit seinem Bruder betreibt er seit geraumer Zeit den Podcast "New Heights", in dem beide wöchentlich Themen rund um die NFL besprechen und der sich - vor allem in den USA - enormer Beliebtheit erfreut. Und vermutlich wird er der NFL und den Fans auch nicht komplett verloren gehen, denn von vielen Seiten wird ihm bereits eine Karriere als TV-Experte vorausgesagt.