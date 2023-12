Überraschung in Denver: Broncos setzen Wilson auf die Bank

Nächster Tiefschlag für Russell Wilson (35): Die Denver Broncos verbannen ihren teuren Star-Quarterback auf die Bank. Er könnte sein letztes Spiel für das Team gemacht haben.

Übereinstimmenden US-amerikanischen Medienberichten zufolge hat Denvers Head Coach das Team am Mittwoch darüber informiert, dass Ersatz-Quarterback Jarrett Stidham beim Division-Duell am Sonntag gegen die Los Angeles Chargers als Starting Quarterback fungieren und Wilson ins zweite Glied rücken werde.

Die Entscheidung überrascht auf den ersten Blick durchaus, schließlich haben die Broncos vor den beiden machbaren Aufgaben gegen die Chargers am Sonntag sowie gegen die Las Vegas Raiders in Woche 18 noch eine kleine Chance, mit zwei Siegen in den ausstehenden beiden Spielen und Ausrutschern der Konkurrenz in die Play-offs einzuziehen. Eine deutlich bessere Ausgangslage hatte Denver zuletzt aber mit drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen vergeben. Weh tat dabei vor allem das 23:26 gegen die abgeschlagenen New England Patriots am vergangenen Wochenende, das nun wohl auch eine personelle Konsequenz nach sich zieht.

Allerdings hatte Wilson gegen die Patriots mit 238 Yards und zwei Touchdowns alles andere als ein schlechtes Spiel absolviert und sich generell nach seinem katastrophalen ersten Jahr in Denver deutlich gesteigert: In der laufenden Saison kommt er auf insgesamt knapp über 3000 Passing Yards bei 26 Touchdowns und acht Interceptions - durchaus vorzeigbare Zahlen.

Nun aber könnte Wilsons Auftritt gegen die Patriots bereits sein letzter im Broncos-Trikot gewesen sein. Im März 2022 hatte Denver den Quarterback in einem Blockbuster-Trade von den Seattle Seahawks losgeeist und mit einem Fünfjahresvertrag über 245 Millionen US-Dollar ausgestattet.

Den Berichten zufolge ist der finanzielle Aspekt der Hauptgrund für die Entscheidung, Wilson auf die Bank zu setzen: Im Vertrag des Spielmachers ist eine 37-Millionen-Dollar-Verletzungsgarantie für die Saison 2025 verankert, die im kommenden März fällig wird. Sollte Wilson sich in den letzten zwei Spielen der Saison schwer verletzen, müsste Denver Wilson das Geld auch dann zahlen, wenn sie nach der Saison nicht mit ihm weitermachen wollen. Dies sei zwar noch nicht beschlossen, Paytons Entscheidung ist aber zumindest ein starker Indikator auf eine Trennung - und damit ein vor allem für die Broncos teures Missverständnis.

In den letzten beiden Spielen der Saison kann sich nun Ersatzmann Stidham zeigen. Der 27-Jährige hatte bereits in der vergangenen Saison bei den Las Vegas Raiders in ähnlicher Situation für Derek Carr übernommen und einige gute Ansätze gezeigt. Für eine Weiterbeschäftigung reichte es aber nicht. Nun winkt die nächste Chance in Denver.