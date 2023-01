Nach neun Jahren: Plattenhardt verlässt Hertha nach Saisonende

Marvin Plattenhardt geht in sein letztes halbes Jahr bei Hertha BSC. Der auslaufende Vertrag des Kapitäns wird nicht verlängert.

Dass der 30 Jahre alte Außenverteidiger kein neues Arbeitspapier bekommen wird, bestätigte Fredi Bobic am Donnerstag der "Bild"-Zeitung. "Der Vertrag läuft im Sommer aus, das ist beschlossen und mit dem Spieler und seinen Beratern klar besprochen", so der Geschäftsführer des Bundesligisten.

Nach dem Abgang von Dedryck Boyata war Plattenhardt vor dieser Saison noch zum Kapitän gewählt worden, in der Hinrunde kam der Linksfuß in 14 Pflichtspielen zum Einsatz. Weil Plattenhardt jedoch mehrfach von Adduktorenproblemen gebremst wurde, wuchsen in Abwehrchef Marc Oliver Kempf und Mittelfeldantreiber Lucas Tousart zwei andere Profis bereits immer mehr in Führungsrollen hinein - und könnten diese auch über den Sommer hinaus übernehmen.

Training mit der U 23

Für Aufsehen sorgte der gebürtige Filderstädter zudem jüngst, weil er wegen seines Impfstatus' nicht ins Trainingslager in die USA mitreisen konnte und dadurch wichtige Vorbereitungszeit mit der Mannschaft verpasst. Während sich das Team um Sandro Schwarz in den Staaten auf die Rest-Saison vorbereitet, trainiert Plattenhardt in Berlin mit der U 23.

Potenziellen Ersatz für Plattenhardt, der 2014 aus Nürnberg nach Berlin kam und seitdem auch sieben Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft absolvierte, hat Hertha mit Fabian Reese bereits verpflichtet. Der 25-Jährige schließt sich ab Sommer dem Hauptstadtklub an, kommt von Holstein Kiel, wo er auf dem linken Flügel seine Rolle aber meist offensiver interpretiert.