Impfstatus: Hertha BSC ohne Kapitän Plattenhardt in die USA

Ohne Kapitän Marvin Plattenhardt reist Hertha BSC ins Wintertrainingslager nach Florida. Wie der Bundesligist mitteilte, bleibt der 30-Jährige wegen seines Impfstatus in der Heimat.

"Wir haben das Thema im Vorfeld besprochen. Das ist kein Problem für uns", erklärte Trainer Sandro Schwarz. "Wir nehmen es so, wie es ist und werden das Beste daraus machen. Platte wird bei der U 23 trainieren und nach unserer Rückkehr wieder zu uns stoßen."

Vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ging es für die Herthaner am Dienstagmorgen nach Frankfurt. Um 13 Uhr hebt der Flieger mit insgesamt 28 Spielern Richtung Orlando ab. Mit dabei sind dann auch die Nachwuchsakteure Julian Eitschberger, Lukas Ullrich (beide 18) und Pascal Klemens (17) sowie Ensar Aksakal (21), der vergangenen Monat seinen ersten Profivertrag unterschrieb.

In Florida sind die Berliner in der IMG Academy in Bradenton bei Tampa zu Gast. Dort wollen sie sich bei Temperaturen über 20 Grad fit für die Rest-Saison machen, in die der Bundesliga-15. am 21. Januar (15.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim VfL Bochum startet. In den USA stehen unter anderem vier Testspiele auf dem Programm.

"Wir wollen die Möglichkeit nutzen, um intensiv an Schwerpunkten zu arbeiten: Dazu gehört vor allem die Präzision im Offensivspiel", meinte Schwarz, der einen guten Grundstein gelegt sieht: "In den ersten 15 Ligaspielen haben wir insgesamt einen Weg eingeschlagen und Stabilität aufgebaut. Wir haben das klare Ziel, daran anzuknüpfen und den nächsten Schritt zu gehen."

Den Teamgeist will Schwarz in den USA ebenfalls weiter stärken - auch ohne Kapitän Plattenhardt.