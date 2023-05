Nach Aufreger in Sinsheim: DFB sperrt Glasner

Oliver Glasner wird Eintracht Frankfurt beim nächsten Bundesliga-Spiel nicht von der Seitenlinie aus coachen können. Wegen unsportlichen Verhaltens wurde der Coach für eine Partie gesperrt.

Wie der Verband am Montag mitteilte, wurde Glasner vom DFB-Sportgericht "wegen eines unsportlichen Verhaltens" mit einem Innenraumverbot für ein Bundesliga-Spiel belegt. Sanktioniert wurde damit eine Aktion in der Partie bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag. Glasner hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen zweiten Ball aufs Spielfeld geschossen und dies im Anschluss als "stillen Protest" gegen die Leistung von Schiedsrichter Harm Osmers bezeichnet. Dieser zeigte Glasner auf dem Feld die Rote Karte.

Glasner hatte die Regel offenbar nicht gekannt und damit gerechnet, Gelb zu sehen. Osmers aber erklärte nach Abpfiff: "Laut Regelwerk ist vorgeschrieben, dass bei Team-Offiziellen, wenn sie einen Gegenstand auf das Spielfeld werfen, ein Feldverweis notwendig ist. Da gibt es auch keinen Spielraum."

Damit wird Glasner beim Nachbarschaftsduell gegen Mainz 05 am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht den Innenraum der Arena betreten dürfen. Das Innenraumverbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. In diesem Zeitraum darf sich Glasner weder im Innenraum des Stadions noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Mit der Mannschaft darf er nicht in Kontakt treten.

Glasner, der auf der Pressekonferenz nach Spielschluss eine Wutrede abgehalten hatte, hat dem DFB-Urteil bereits zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig. Wer den Österreicher als Hauptverantwortlicher auf der Bank vertreten wird, steht noch nicht fest.