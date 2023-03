Muskuläre Probleme: Simakan kehrt vorzeitig nach Leipzig zurück

Seine Länderspielreise mit Frankreichs U-21-Nationalmannschaft muss Mohamed Simakan vorzeitig abbrechen. Den Leipziger plagen muskuläre Probleme.

Während ein Großteil der Leipziger Stammkräfte in diesen Tagen auf Länderspielreise weilt, freute man sich bei RB zuletzt über die Rückkehr Abdou Diallos ins Mannschaftstraining. Während der 26-Jährige derzeit weiter kontinuierlich am Comeback arbeitet, hatte der Verein auch in der Personalie Xaver Schlager Erfreuliches zu verkünden.

Der Österreicher, der beim 1:2 in Dortmund eine Syndesmoseverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten hatte und RB wie Teamkollege Christopher Nkunku wochenlang fehlen wird, ist erfolgreich operiert worden. Schlager befindet sich nun bereits in der Reha.

Währenddessen müssen die Sachsen an anderer Stelle den Gürtel zunächst wieder enger zurren. Denn während Diallo vorsichtig an die Mannschaft herangeführt wird, muss dessen Landsmann und Verteidiger-Kollege Mohamed Simakan womöglich vorerst passen.

Wie RB Leipzig am Montagabend bekanntgab, reist Simakan frühzeitig von der U 21 Frankreichs ab. Der 22-Jährige stand bei der 0:4-Testspiel-Pleite gegen England am Samstag noch über die komplette Distanz auf dem Platz, kehrt seiner Landesauswahl nun aber wegen muskulärer Probleme vorzeitig den Rücken.

Genauere Diagnose erfolgt in Leipzig

Bereits am Samstag sind die Leipziger, die vor der Länderspielpause von Champions-League-Rang drei auf den fünften Platz abgerutscht sind, wieder in der Bundesliga gefordert. Um 15.30 Uhr gastiert mit dem 1. FSV Mainz 05 eines der aktuell formstärksten Teams der Liga in der Red Bull Arena: In der Rückrundentabelle belegen die Mainzer Tabellenplatz 2 - und haben in diesem Zeitraum vier Punkte mehr geholt als RB. Nur wenige Tage später steigt dann das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund.

Ob man dabei auf die Qualitäten Simakans, der nach einigen Joker-Einsätzen beim jüngsten Spiel gegen den VfL Bochum wieder beginnen durfte, verzichten muss, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Eine genauere Diagnose erhofft sich der Bundesligist im Rahmen weiterer Untersuchungen, die nach Simakans Rückkehr in Leipzig anstehen.