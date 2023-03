Bittere Gewissheit in Leipzig: Nkunku und Schlager fallen wochenlang aus

RB Leipzig hat am Freitag bei der 1:2-Niederlage in Dortmund neben den drei Punkten auch zwei Leistungsträger verloren. Dies ergaben die Untersuchungen bei Christopher Nkunku und Xaver Schlager am Samstag in Leipzig.

Neuerlicher Rückschlag: Christopher Nkunku verletzt am Boden IMAGO/Revierfoto