Diallo ist zurück im Mannschaftstraining

Abdou Diallo nähert sich seinem Comeback und absolvierte am Dienstag erstmals wieder das komplette Mannschaftstraining.

Am 14. Januar verletzte sich Abdou Diallo im Testspiel von RB Leipzig gegen Mlada Boleslav (4:0) am linken Knie. Nun zeichnet sich das Comeback des französischen Innenverteidigers ab. Nachdem Diallo in der vergangenen Woche bereits einige wenige Übungsteile des Trainings absolviert hatte, bestritt er am Dienstagnachmittag erstmals wieder das komplette Mannschaftstraining - auch wenn er sich bei Zweikämpfen noch zurückhielt.

Wie schnell der 26-Jährige, der für diese Saison von Paris St. Germain nach Leipzig ausgeliehen ist, wieder spielfähig sein wird, ist noch offen. In der laufenden Saison bestritt Diallo bisher elf Pflichtspiele für RB und stand dabei achtmal in der Startelf. Der letzte Einsatz des ehemaligen Dortmunders und Mainzers war am 5. November im Ligaspiel in Hoffenheim (3:1).