Rose: "Natürlich hat das wenig mit dem FC Bayern zu tun gehabt"

RB Leipzig hat das letzte Testspiel vor dem Beginn des zweiten Saisonabschnitts in der Bundesliga deutlich gewonnen. Gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav sprang nach vier mal 25 Minuten ein 4:0 heraus.

Entsprechend war der Leipziger Coach nach der Partie mit der Darbietung seiner Profis einverstanden. "Das war grundsätzlich ordentlich", sagte Rose, "natürlich hat das heute wenig mit dem FC Bayern zu tun gehabt. Wir sind dankbar, dass wir einen guten Gegner hatten. Aber das ist keinesfalls überzubewerten."

Der 46-Jährige ist mit der Vorbereitung generell zufrieden, betonte aber auch: "Ich warne vor Schlendrian, ich warne vor Verlust von Gier. Wir müssen klar bleiben und sofort wieder versuchen, Fahrt aufzunehmen."

Einseitige Angelegenheit

1300 Zuschauer im Stadion des RB-Leistungszentrums am Cottaweg sahen eine von Beginn an einseitige Partie. RB, ohne Janis Blaswich (leichte Wadenprobleme) und David Raum (Trainingsrückstand nach Knöchelverletzung) angetreten, kontrollierte das Geschehen nach Belieben und legte zwei schnelle Tore vor.

Zunächst drückte Marcel Halstenberg die Kugel nach einer Flanke von Dominik Szoboszlai aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie (8.), wenig später sorgte Emil Forsberg nach einem Pass von Dani Olmo mit einem Lupfer für das 2:0 (13).

In der Folgezeit lockerte Leipzig die Umklammerung ein wenig, ohne gegen den momentanen Tabellensechsten der tschechischen Fortuna Liga jedoch nur ansatzweise in Schwierigkeiten zu geraten.

Vielmehr hatten André Silva (17.) und Szoboszlai (48.) beste Möglichkeiten, um weitere Treffer anzubringen. Tor Nummer drei ging dann kurz nach dem Seitenwechsel (nach zweimal 25 Minuten) auf das Konto von Silva, der ebenfalls per Lupfer traf (53.).

Werner gibt angekündigtes Comeback

Wie von Rose angekündigt, gab Timo Werner gegen Boleslav sein Comeback. 73 Tage, nachdem sich der deutsche Nationalstürmer im Champions-League-Gruppenspiel bei Schachtar Donezk (4:0) einen Syndesmose-Riss zugezogen hatte, war Werner gegen die Tschechen für 50 Minuten wieder auf dem Platz.

Dem 26-Jährigen war die fehlende Spielpraxis noch deutlich anzumerken, dennoch hatte Werner sein Erfolgserlebnis - und traf nach Querpass von Mohamed Simakan zum 4:0 (73.).

"Man sieht sofort Timos Qualität, sein Tempo", sagte Rose, "das wir in der Konstellation vorne ohne Christopher (Nkunku, Amn. d. Red.) nicht haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Timo wieder da ist, dass er 50 Minuten durchgehalten und ein Tor geschossen hat."

Rose fügte aber auch an, dass Werner "auch gemerkt hat, dass er sich noch ein paar Körner holen muss über Spiele. Die Spiele wird er bekommen, weil wir eine Menge haben."

Werner und Raum wohl keine Kandidaten für Bayern

In der Partie am kommenden Freitag (LIVE! ab 20.30 Uhr bei kicker) gegen Bayern München wird Werner wohl noch kein Kandidat für die Startelf sein. Raum auch nicht. Der Linksverteidiger soll in der kommenden Woche ins Teamtraining integriert werden. Wie schwerwiegend die Blessur ist, mit der Abdou Diallo eine Minute vor Schluss das Feld verließ, ist noch offen.

RB Leipzig - Mlada Boleslav 4:0

RB Leipzig: Nyland (76. Nickisch) - Henrichs (51. Simakan), Klostermann (51. Orban), Gvardiol (51. Diallo, 99. Ihendu), Halstenberg (51. Ba) - Schlager (51. Haidara), Laimer (51. Kampl) - Szoboszlai (51. Werner), Dani Olmo (51. Poulsen) - Forsberg (84. Bayindir) - Silva (84. Eduardo)

Tore: Halstenberg (8.), Forsberg (13.), Silva (53.), Werner (73.)