Musiala: "Ich kann noch ein Level höher gehen"

Jamal Musiala (20) reichten gegen Monaco 45 Minuten, um zu zeigen, dass er vor dem Pflichtspielauftakt in bestechender Verfassung zu sein scheint.

Immer wieder mal wurde es am frühen Montagabend laut im Unterhachinger Sportpark. Zum Beispiel dann, wenn sich den Bayern eine sehr, sehr gute Torchance bot - was ziemlich oft der Fall war. Oder dann, wenn Jamal Musiala den Ball berührte. Das größtenteils mit jüngeren Zuschauern gefüllte Stadion staunte nicht schlecht, was Bayerns Nummer 42 in nur 45 Minuten mit dem Ball anstellte.

Flott und agil kamen sie daher, die Angriffe des deutschen Meisters, der die AS Monaco gerade zu Beginn des letzten Testspiels vor dem Supercup am Samstag gehörig ins Schwitzen brachte. Mittendrin tauchte immer wieder Musiala auf, der mit seinen flinken Dribblings Räume fand, die viele andere nicht gefunden hätten. Und so auch sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:1 traf.

"Ich will das ganze Jahr konstant bleiben", gab sich Bayerns Topscorer der Vorsaison fast schon selbstkritisch: "Ich habe viele Tore und Assists gemacht, aber ich glaube, ich kann da noch einen Tick besser werden. Ich glaube, ich kann mit meinem ganzen Spiel - was die Trainer mir so sagen - noch ein Level höher gehen. Ich mache alles dafür, dass ich das konstant immer liefern kann."

Das Liefern ist ja gar nicht so sehr das Problem im Spiel der Bayern, vielmehr das Annehmen der Lieferungen, die es auch am Montag zur Genüge gab. Doch Serge Gnabry oder Leroy Sané oder Kingsley Coman oder Mathys Tel zielten immer mal wieder etwas zu ungenau. Ob ein Harry Kane da helfen würde? "Ich kann da nicht viel zu sagen", antwortete Musiala auf Nachfrage diplomatisch. "So, wie unsere Mannschaft ist, bin ich richtig happy. Ein 'World-Class-Spieler' kann unserer Mannschaft helfen, aber ich bin happy mit dem, was wir haben."