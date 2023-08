Erfolgreiche Generalprobe vor Pflichtspielstart: Bayern schlägt Monaco mit 4:2

Der FC Bayern München hat sein letztes Vorbereitungsspiel in diesem Sommer gewonnen. Gegen die AS Monaco entschied der deutsche Rekordmeister die Generalprobe in Unterhaching vor Pflichtspielstart mit 4:2 (3:1) für sich.

Ohne Joshua Kimmich startete der FC Bayern in die Partie, der aus Gründen der Belastungssteurrung geschont wurde. In Unterhaching starteten Ulreich, Mazraoui, Pavard, Kim, Davies, Laimer, Goretzka, Coman, Musiala, Gnabry und Tel.

Bayern startet offensivfreudig

Bayern begann gewohnt offensivfreudig, hatte durch Gnabry (2.) und bei der darauffolgenden Ecke durch Tel (3.) gleich zwei gute Gelegenheiten auf die Führung. Auch in der siebten Minute scheiterte Gnabry an Monaco-Keeper Köhn. Bayern agierte geradlinig, versuchte alles flach und spielerisch hinten heraus zu lösen - und dies gelang ein ums andere Mal. Lediglich die Konsequenz im letzten Drittel fehlte, so auch bei Coman, der die falsche Entscheidung beim Abspiel traf (14.).

In der Folge zeigte sich auch Monaco erstmals in der Offensive, Minaminos Versuch flog allerdings weit über das Tor (14.). Auch die nächste Gelegenheit des Spiels gehörte den Monegassen, doch Ben Yedder (20.) kam nicht an Ulreich im Bayern-Kasten vorbei.

Bayern war in dieser Phase in der Defensive einige Male unkonzentriert und zeigte sich anfällig, lud den Gegner zudem zu Chancen und letztlich dem 0:1 ein: Kims Passversuch im eigenen Sechzehner landete bei Golovin, der noch an Ulreich scheiterte, Sekunden später verlor Tel mit einem Fehler im Aufbau den Ball an Monaco, das durch Minamino nach Vorlage von Ben Yedder in Führung ging (29.).

Ein Weckruf für den FCB, der in der Folge wieder mehr investierte und auch offensiv zielstrebiger wurde. Zunächst traf Laimer nach Doppelpass mit Musiala zum Ausgleich (32.), kurz vor der Pause brachte dann Musiala selbst die Führung (42.), kurz darauf scheiterte er an der Latte und verpasste seinen zweiten Treffer (45.). Doch dabei blieb es nicht: Nach einem Handspiel in der Freistoßmauer von Monaco-Akteur Magassa erhöhte Gnabry vom Punkt noch auf 3:1 (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis beide Teams zu Möglichkeiten kamen. Zunächst ging ein Freistoß von Caio Henrique knapp am Bayern-Tor vorbei (49.), direkt im Anschluss traf Tel nach Vorlage vom eingewechselten Sané nur den Pfosten (50.). In der Folge beruhigte sich das Geschehen - bis in Minute 62 Mazraoui Minamino im Strafraum von den Beinen holte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ben Yedder eiskalt zum 2:3 aus Monaco-Sicht (64.).

Sané stellt auf 4:2

Allerdings dauerte es nur ganze vier Minuten, eher der alte Zwei-Tore-Abstand wiederhergestellt war: Sané vollstreckte nach Vorlage von Coman (68.). Bei beiden Mannschaften wurde fleißig durchgewechselt, um möglichst vielen Profis noch etwas Spielpraxis vor dem anstehenden Pflichtspsielstart zu ermöglichen.

Chancen gab es dennoch: Der ehemalige 1860-Angreifer Volland Sekunden nach seiner Einwechslung für Monaco (70.), Goretzka (73.) und auch der im zweiten Durchgang auffällige Sané mit Bayerns zweitem Lattenschuss (79.) verpassten jedoch einen weiteren Treffer, so dass am Ende ein 4:2 stand, womit die Bayern ihre Vorbereitung mit einem Erfolgserlebnis beendeten.

Während für alle anderen Bundesligisten am kommenden Wochenende die Pflichtspielsaison im DFB-Pokal startet, wartet auf die Bayern am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in der heimischen Allianz-Arena der Supercup gegen RB Leipzig. Für Monaco startet am kommenden Sonntag (15 Uhr) die Ligasaison mit einem Auswärtsspiel bei Clermont Foot.