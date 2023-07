"Möchte mich persönlich weiterentwickeln": Leipzigs Krauß wechselt nach Mainz

Nun sind auch letzte Zweifel ausgeräumt: Tom Krauß (22) wechselt innerhalb der Bundesliga von RB Leipzig zum 1. FSV Mainz 05, wo er den nächsten Entwicklungsschritt anstrebt.

Bereits Ende Juni hatte es der kicker angekündigt, jetzt machten es die Vereine auch offiziell: Tom Krauß läuft künftig im Trikot des 1. FSV Mainz 05 auf. Der U-21-Nationalspieler verlässt RB Leipzig endgültig und will sich nun in Rheinhessen in neuer Rolle beweisen. Der Mittelfeldspieler kostet den FSV rund fünf Millionen Euro, zu denen noch bis zu zwei Millionen an Boni hinzukommen könnten, und unterzeichnete laut Vereinsangaben einen "langfristigen" Vertrag.

Svensson: "Tom weiß, dass er das Potenzial für noch mehr hat"

"Trotz seiner jungen Jahre hat Tom schon eine Menge Erfahrung auf hohem Niveau. Tom weiß, dass er das Potenzial für noch mehr hat - er will besser werden und wir wollen ihn besser machen", sagte 05-Coach Bo Svensson. "Dass beide Seiten das Gefühl haben, Mainz 05 ist der richtige Verein, um den nächsten Schritt zu gehen, ist eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Zeit in Mainz für Tom."

Eine anstrengende, aber enttäuschende Saison liegt hinter dem Mittelfeld-Antreiber. Mit Schalke 04 stieg er aus der Bundesliga ab, bei der EM-Endrunde erlebte er mit der U 21, die sich bereits nach der Vorrunde sang- und klanglos verabschieden musste, den nächsten Tiefschlag.

Ein Verbleib bei RB stand nicht zur Debatte. "In Leipzig ist die Konkurrenz enorm, ich brauche aber jetzt ein Umfeld, in dem ich möglichst viel spielen kann und gefördert werde", hatte Krauß dem kicker gesagt. Stattdessen soll dem Bundesliga-Durchbruch auf Schalke (32 Einsätze, zwei Tore, kicker-Notenschnitt 3,65) nun die Stabilisierung folgen. Mainz bietet dafür die denkbar beste Basis.

"Die Gespräche mit dem Verein und insbesondere mit Bo Svensson haben mich von Mainz 05 überzeugt", sagte Krauß. "Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und gute Spiele machen, dafür sind hier die besten Voraussetzungen gegeben."

Sportlich ist es für die Parteien eine Win-Win-Situation, die Mainzer rüsten sich frühzeitig für einen möglichen Abgang von Anton Stach oder Leandro Barreiro (beide Vertrag bis 2024). Als RB-Vorzeigeschüler passt Krauß zudem maßgeschneidert in Bo Svenssons Vorstellungen und die oft zitierte "Mainz-05-DNA".

"Tom passt sowohl von der Art, wie er Fußball spielt, als auch von der Mentalität her hervorragend zum FSV und wird unsere Teamstruktur optimal ergänzen", so Sportdirektor Martin Schmidt.