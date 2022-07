Mittelstädt, Uremovic und Dardai sind wieder voll dabei

Ohne Chefcoach Sandro Schwarz, aber mit drei Rückkehrern ins Mannschaftstraining begann Hertha BSC am Dienstag die Arbeitswoche.

Bei der Trainingseinheit am Dienstagmittag, der ersten nach der Rückkehr aus dem zwölftägigen Trainingslager im mittelenglischen Burton upon Trent, konnten die zuletzt individuell trainierenden Maximilian Mittelstädt (Zehenverletzung), Filip Uremovic (muskuläre Probleme) und Marton Dardai, der vorsorglich eine Pause bekommen hatte, wieder komplett mit der Mannschaft trainieren. Suat Serdar, der im letzten Vorbereitungstestspiel am Samstag beim Championship-Klub West Bromwich Albion (1:2) wegen einer Beckenprellung kurz nach der Halbzeitpause ausgewechselt werden musste, konnte ebenfalls das komplette Pensum abspulen.

Individuell trainierten am Dienstag Jessic Ngankam, Kelian Nsona (beide Knieverletzung), Dong-jun Lee (Adduktorenverletzung) und Rückkehrer Omar Alderete. Der Nationalspieler Paraguays hatte in der Vorwoche einen Wechsel zum FC Getafe platzen lassen, beide Klubs hatten zuvor bereits eine Einigung erzielt. Der Innenverteidiger, in der vergangenen Saison an den FC Valencia ausgeliehen und dort Stammkraft, hofft weiterhin auf ein Engagement in La Liga. In Berlin hat Alderete einen Vertrag bis 2025, spielt aber in den Planungen keine Rolle mehr.

Herthas offene Rechnung mit Braunschweig

Nicht auf dem Platz stand am Dienstag Cheftrainer Sandro Schwarz, der beim internationalen Trainerkongress in Dortmund weilt und von seinen Assistenten vertreten wurde. Zum Pflichtspielauftakt gastiert Hertha am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig - und hat eine Rechnung offen. 2020 unterlag der seinerzeit von Bruno Labbadia trainierte Bundesligist in Braunschweig mit 4:5.