Alderete-Wechsel nach Getafe vorerst geplatzt

Die Klubs waren sich einig. Aber Herthas Omar Alderete ließ den verabredeten Transfer zum FC Getafe nach kicker-Informationen vorerst platzen. Jetzt soll der Innenverteidiger nach Berlin zurückkehren.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Zwischen den Klubs war alles klar. Hertha BSC und der FC Getafe hatten sich auf einen Wechsel des 25-Jährigen verständigt: für eine Sockelablöse von etwa vier Millionen Euro und eine Weiterverkaufsbeteiligung, die nach kicker-Informationen sogar über den in Spanien kolportierten 30 Prozent gelegen hätte.

Alderete hofft offenbar auf größeren Klub

Aber jetzt ist der Deal geplatzt - vorläufig jedenfalls. Der paraguayische Nationalspieler, der in der vergangenen Saison an den FC Valencia verliehen war, sagte Getafe ab - offenbar in der Hoffnung, noch eine größere Adresse für seine sportliche Zukunft zu finden.

Nun soll der Abwehrspieler, der bei Hertha noch bis 2025 unter Vertrag steht, am Montag nach Berlin zurückkehren. Neben Getafe hatte zuletzt auch Betis Sevilla Interesse bekundet, gab aber kein konkretes Angebot ab.

Verlorenes Copa-Finale lässt Valencia-Deal platzen

In der Leihvereinbarung mit Valencia hätte bei einem Einzug in den Europapokal eine Kaufpflicht in Höhe von 7,5 Millionen Euro gegriffen, doch der Klub verlor Ende April das Finale der Copa del Rey gegen Betis Sevilla im Elfmeterschießen und landete in der Liga auf Platz neun.

Seit Donnerstag ist die Zukunft von Alderete, der aktuell an Adduktorenproblemen laboriert, ungewisser denn je.