Mit Fan-Entwurf: Dortmund stellt neues Auswärtstrikot vor

Nur einen Tag vor dem ersten Bundesliga-Gastspiel der Saison hat Borussia Dortmund sein neues Auswärtstrikot vorgestellt. Wie auch beim Heimtrikot wurde ein Fan-Entwurf ausgewählt.

Der BVB stellte das Trikot am Freitagmorgen offiziell vor - und damit nur einen Tag, bevor es beim Auswärtsspiel im Derby beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals getragen wird. Zwar war Dortmund bereits in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 6:1 bei Schott Mainz auswärts angetreten, in diesem Spiel trugen die BVB-Akteure allerdings das Pokaltrikot, das bereits im Rahmen der USA-Reise vorgestellt worden war.

Auf dem Trikot ist in grauem Muster auf schwarzem Grund die Luftaufnahme des historischen Borsigplatzes abgebildet - "eine Hommage an den Geburtsort von Borussia Dortmund", wie es in der Vereinsmitteilung heißt. Die Ärmelbündchen des dunklen Trikots erstrahlen in Gelb. Das Design solle "an die Fußballgeschichte der Stadt Dortmund erinnern".

Das Design ist - wie auch beim Heimtrikot - eine Einsendung des Fan-Wettbewerbs, bei dem die Westfalen die Anhänger dazu aufgerufen hatten, eigene Entwürfe für die neuen Trikots einzusenden. Ursprünglich galt dieser Wettbewerb nur für das Heimtrikot. Man habe sich allerdings gemeinsam mit Ausrüster Puma dazu entschieden, auch für das Auswärtstrikot einen Fan-Entwurf zu wählen. Während das Heimtrikot per Fan-Voting auserkoren worden war, fiel die Entscheidung für das neue Auswärtsjersey offenbar BVB-intern.

"Es wurden so viele fantastische schwarze Entwürfe eingereicht, wobei dieser Entwurf wirklich herausstach und alle Jurymitglieder begeisterte", erklärt BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer in der Vereinsmitteilung. "Es war also naheliegend, unser Auswärtstrikot zu inspirieren."