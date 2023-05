Nach Fan-Voting: BVB zeigt neues Heimtrikot

Borussia Dortmund hat sein Heimtrikot für die Saison 2023/24 von Fans gestalten lassen und über die besten Entwürfe abstimmen lassen. Jetzt steht das Gewinner-Design fest.

Borussia Dortmunds Heimspiele in der neuen Saison werden eng mit dem Namen Timo R. aus Marl verbunden sein. Der Mediengestalter hatte sich am Design-Wettbewerb des BVB beteiligt, war unter den neun ausgewählten Favoriten gelandet - und hat nun beim Voting die klare Mehrheit der rund 150.000 Stimmen eingeheimst.

Damit steht fest, dass die Borussia 2023/24 in einem schwarz-gelben Trikot auflaufen wird, das unter anderem die Silhouette des Signal-Iduna-Parks enthält und nach Klubangaben mit der Kohlestruktur darunter an die Wurzeln des Ruhrgebiets erinnern soll.

Geistesblitz in der Mittagspause

"Ein Trikot sollte auffallen und im Gedächtnis bleiben", sagt Timo R. Neben den Details auf der Vorderseite war ihm "ein hoher Schwarzteil wichtig, und dass der Übergang zur schwarzen Hose ein bisschen kompakter wird". Damit verabschieden sich die Dortmunder nach einem Jahr wieder vom schwarz-gelben Streifenmuster. "Streifen und Muster sind schick, aber tauscht man Farben und Logo, lässt die Sterne weg… Ihr wisst was ich meine", so Timo R.

Das neue BVB-Heimtrikot: So sieht der Siegerentwurf von Timo R. aus. Screenshot BVB

"Sein" Trikot hatte er schnell entworfen. "Ich hatte davon vor der Mittagspause im Internet gelesen, bin dann in der Mittagspause mit meinen Hunden spazieren gegangen und habe mir überlegt, was für mich ein Trikot ausmacht und wie ich es gestalten würde." Und danach habe er es schnell umgesetzt, was für ihn durch seinen Job "nicht so schwierig" gewesen sei. Dass er es in die Endauswahl schaffte - und diese nun sogar für sich entschied -, habe ihn dennoch überrascht.

Ab dem 26. Mai wird das neue Heimtrikot in allen BVB-Fanshops und online erhältlich sein. Dann steht womöglich noch nicht fest, ob es in der kommenden Spielzeit der amtierende Meister trägt oder der Vizemeister. Denn erst einen Tag später bestreiten Jude Bellingham & Co. zuhause gegen den 1. FSV Mainz 05 ihr 34. und letztes Saisonspiel - mutmaßlich im neuen Outfit.