Vorstellung auf dem Riesenrad: BVB enthüllt Cup-Trikot

Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison in DFB-Pokal und Champions League erneut mit einem gesonderten Cup-Trikot auflaufen. Der Verein stellte es auf besondere Weise vor.

Das Trikot wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag MESZ im Rahmen der USA-Reise des BVB präsentiert. Die Vorstellung erfolgte am "High Roller" in Las Vegas, dem mit 167 Metern Höhe zweitgrößten Riesenrad der Welt. In die US-amerikanischen Glücksspiel-Hochburg war der Dortmunder Tross am Samstag angekommen. Zur Präsentation waren insgesamt neun BVB-Profis, darunter der neu gewählte Kapitän Emre Can sowie der US-Nationalspieler Giovanni Reyna anwesend. Der "High Roller" leuchtete zur Vorstellung in Gelb.

Die Borussia wird in der kommenden Saison zwei verschiedene Heimtrikots tragen. Das Jersey, in dem der deutsche Vize-Meister in der Bundesliga antreten wird, war bereits im Mai veröffentlicht worden und war der Gewinner unter Fan-Einsendungen, über die abgestimmt worden war.

Im DFB-Pokal und der Champions League wird der BVB hingegen im nun neu vorgestellten Trikot auflaufen, das in Gelb mit schwarzem Kragen und dunklen Schattierungen gehalten ist. Laut Verein hat es ein "auffällig retro-futuristisches Design", das die "Tradition und Innovation" der Stadt Dortmund symbolisieren soll. "Einst als Stadt des Stahls bekannt, hat sie sich zu einem Symbol für dauerhafte Stärke und Widerstandsfähigkeit entwickelt. Das neue Cup-Trikot ist eine Hommage an dieses Erbe und gleichzeitig ein Blick in die Zukunft", schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

In einem Spiel werden die BVB-Profis das neue Trikot erstmals beim Test gegen Manchester United (Montag, 3 Uhr MESZ) tragen. In einem Pflichtspiel winkt der erste Einsatz in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. August beim TSV Schott Mainz (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Der erste Spieltag der Champions-League-Gruppenphase, für die der BVB direkt qualifiziert ist, wird am 19. und 20. September ausgetragen.