Mislintat über erneute Unterzahl: "Ach komm, hört auf mit dem Scheiß"

Der VfB Stuttgart kann weiterhin nicht gewinnen. Gegen Schalke brachte sich der VfB wie schon in der Vorwoche durch einen Platzverweis um die Möglichkeit, einen Dreier zu holen.

"Wir müssen die Spiele mit elf Mann beenden. Das haben wir letzte Woche nicht geschafft und auch diese Woche nicht. Damit haben wir uns die Chance auf den Sieg genommen", resümierte Mislintat am "Sky"-Mikrofon auch durchaus selbstkritisch den Platzverweis Josha Vagnomans aus der 67. Spielminute.

Dieser sorgte dafür, dass der VfB letztlich mit dem vierten Remis im fünften Ligaspiel leben musste. Fakt ist: Vagnomans erste Gelbe Karte entstand aus einer Rudelbildung heraus. Unnötig, da Vagnoman in den vorherigen Zweikampf zwischen Simon Terodde und Waldemar Anton nicht involviert gewesen war und somit eigentlich nichts damit zu tun hatte.

Matarazzo findet's "kleinlich" - Mislintat wird deutlich

Fakt ist auch, dass sich der Neuzugang aus Hamburg bei seinem zweiten Vergehen Tobias Mohr klar in den Weg stellte. Auch wenn dieser leicht fiel, war ein Foulpfiff durchaus nachvollziehbar.

Als "kleinlich" bewertete Pellegrino Matarazzo, der nach seinem Platzverweis gegen Köln das Spiel von der Haupttribüne aus verfolgen musste und nicht eingreifen konnte, den Platzverweis.

Ganz ehrlich, die Jungs sind dafür da, Spiele zu leiten und nicht, sie zu entscheiden oder schwieriger zu machen. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat

Wesentlich weiter ging da Sportdirektor Mislintat in seiner Analyse dann doch noch. "Ganz ehrlich, die Jungs sind dafür da, Spiele zu leiten und nicht, sie zu entscheiden oder schwieriger zu machen. Hier muss ganz klar Elf-gegen-elf weitergespielt werden", so der Sportdirektor, der die fehlende Gleichberechtigung bei Schiedsrichter Florian Badstübner kritisierte. Eine Viertelstunde vor Schluss geigte er dem Schiedsrichter seine Meinung und wurde verwarnt. Der Grund? "Der Bülter ist auch noch am Platz und hat mehr und härtere Fouls begangen. Also komm, hört auf mit dem Scheiß", so Mislintat.

"Hätten eine bessere Chance gehabt" - Bayern wartet

In der Vorwoche gegen Köln mussten die Schwaben bereits über eine halbe Stunde in Unterzahl spielen, nachdem Luca Pfeiffer Rot gesehen hatte. Dann wurde auch noch der Trainer auf die Tribüne geschickt, nun verlief die Partie gegen S04 ganz ähnlich. "Wir müssen es so annehmen, es nützt ja nichts", stellte Mislintat fest, dennoch wollte er dem Spiel durchaus Positives abgewinnen. "Wir haben trotzdem gut gespielt und hätten mit Elf-gegen-elf eine bessere Chance gehabt, zu gewinnen."

Gewinnen ist das Stichwort, denn das ist den Stuttgartern auch wegen der Platzverweise noch nicht gelungen, nach fünf Spieltagen stehen vier Remis auf der Habenseite. Beim nächsten Gastspiel wäre man einem erneuten Unentschieden jedoch sicherlich nicht abgeneigt: Der VfB reist zu Rekordmeister Bayern München.