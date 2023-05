"Mir imponiert der Weg": Darmstadt holt Müller aus Magdeburg

Der SV Darmstadt 98 treibt die Personalplanungen nach der Rückkehr in die Bundesliga voran: Am Dienstag gaben die Lilien auch bekannt, dass sich Andreas Müller dem SVD im Sommer anschließend wird.

Den ersten Sommerneuzugang hatte Darmstadt am Dienstagmittag offiziell gemacht, Fabian Nürnberger wechselt vom FCN zum Bundesliga-Aufsteiger. Nur kurze Zeit später kamen die Lilien bereits mit der nächsten Transfermeldung ums Eck: Andreas Müller schließt sich Darmstadt an und erhält in Hessen einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2026. Der 22-Jährige hat seine Stärken im zentralen Mitelfeld.

"Andreas Müller hat über die vergangenen Jahre kontinuierlich seine Leistung gesteigert und bringt weiteres Entwicklungspotenzial mit", ist Darmstadts Sportchef Carsten Wehlmann überzeugt: "Bis zu seiner Verletzung konnte er in der abgelaufenen Zweitliga-Saison absolut überzeugen. Deswegen freuen wir uns, ihn in Darmstadt willkommen zu heißen."

Müller, der in der Jugend der TSG Hoffenheim und des FC-Astoria Walldorf ausgebildet worden war, stand in den vergangenen drei Jahren beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag. In seiner Zeit beim FCM schaffte er mit dem Klub den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Für den Verein aus Sachsen-Anhalt absolvierte Müller insgesamt 95 Pflichtspiele, in denen er auf neun Tore und fünf Assists kam. In der abgelaufenen Saison machte Müller 19 Zweitligaspiele (ein Treffer, kicker-Notenschnitt 3,53), ehe eine Verletzung ihn jäh ausbremste. In Folge einer Syndesmoseverletzung musste Müller Mitte Februar sogar operiert werden.

"Passt mit seiner Art gut in unsere Spielidee"

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht sieht in Müller einen Spieler, der "mit seiner Art gut in unsere Spielidee und unseren Kader passt. In den Gesprächen hat er uns vermittelt, dass Darmstadt ein guter nächster Schritt für seine Weiterentwicklung ist." Der Mittelfeld-Antreiber jedenfalls sieht sich in Hessen bestens aufgehoben. "Mir imponiert der Weg, den die Lilien in den vergangenen Jahren gegangen sind", so der gebürtige Sinsheimer: "Sie haben es Schritt für Schritt geschafft, sich im oberen Bereich der zweiten Liga zu etablieren. Nun freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe und werde alles dafür geben, dass der Verein seine Ziele in der Bundesliga erreicht."

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Müller in Magdeburg bereits so seine Erfahrungen gesammelt.