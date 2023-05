"Unfassbar Bock auf die neue Saison": Nürnberger wechselt nach Darmstadt

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 hat Fabian Nürnberger unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige kommt ablösefrei vom 1. FC Nürnberg, bei dem sein Kontrakt endet.

Nürnberger war 2018 vom Niendorfer TSV zum Club gestoßen, bei dem er nach einer Saison im Regionalliga-Team den Sprung zu den Profis schaffte. Für den FCN lief der Allrounder, der neben der Linksverteidiger-Position auch in defensiven und offensiven Mittelfeldrollen zum Zug kam, in insgesamt 100 Zweitligapartien auf (sieben Tore).

Seine beiden wichtigsten Treffer erzielte der Blondschopf in der Relegation 2019/20 gegen den FC Ingolstadt, als er beim 2:0-Heimsieg einen Doppelpack schnürte - im Rückspiel rettete dann bekanntlich Fabian Schleusener dem Club mit einem Treffer zum 1:3 in der Nachspielzeit die Zweitligazugehörigkeit.

Vertrag bis 2026

Der Abgang Nürnbergers beim FCN hatte sich bereits abgezeichnet, Vertragsgespräche waren ohne Einigung verlaufen. Gerüchte über ein Engagement bei den Lilien machten schon seit einiger Zeit die Runde. Jetzt ist der Transfer endgültig in trockenen Tüchern: Der 23-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2026 - und kann die neue Aufgabe kaum abwarten. "Ich hatte sofort ein super Gefühl, als die Anfrage aus Darmstadt kam", wird Nürnberger auf der Website der Lilien zitiert, "ich habe unfassbar Bock auf die neue Saison und freue mich sehr darauf, mit Darmstadt 98 in der Bundesliga spielen zu dürfen."

Lieberknecht lobt die Gespräche mit Nürnberger

Auch Trainer Torsten Lieberknecht freut sich über die Neuverpflichtung und sieht im flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler eine große Verstärkung: "Ich bin davon überzeugt, dass Fabian Nürnberger uns mit seinem Spielerprofil sowie seiner Flexibilität weiterhelfen kann und unseren Kader insgesamt aufwertet", so der 49-Jährige. Auch "charakterlich" sei man sich in Darmstadt sicher, "dass er sehr gut in die Gruppe passt". Nürnberger ist der erste Sommerneuzugang des Bundesliga-Aufsteigers.