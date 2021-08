Mindestens sieben TSG-Profis fehlen - Hoeneß hofft auf Baumann

Mit Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner, Havard Nordtveit, Ihlas Bebou, Florian Grillitsch, Pavel Kaderabek und Robert Skov fehlen der TSG Hoffenheim zum Ligastart mindestens sieben Profis. Immerhin: Bei Stammtorwart Oli Baumann darf Sebastian Hoeneß hoffen.

Mit Fragezeichen titulierte der Trainer diese wichtige Personalie im Vorfeld der Partie am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Bedeutet? "Fragezeichen heißt, dass er eine Option ist", konkretisierte Hoeneß auf Nachfrage. Die alte Problematik - Baumann fehlte den Hoffenheimern bereits im Finale der Saison 2020/21 wegen einer Schambeinverletzung - sei nicht wieder neu aufgebrochen. "Er war lange raus, ist im Aufbau. Da müssen wir gut vorgehen, damit das Rückfallrisiko nicht besteht", beschreibt Hoeneß den Umgang mit der Führungsfigur. Eine Entscheidung fällen darüber, wer am Samstag im Kasten steht, will der 39-Jährige erst nach den Eindrücken der Freitagseinheit.

Pentke ist ein verlässlicher Ersatz

Fällt der Entscheid gegen Baumann aus, ist Philipp Pentke gefordert. Als Baumann zum Ende der vergangenen Spielzeit passen musste, lieferte der Routinier zwei gute Leistungen ab. Im DFB-Pokal bei Viktoria Köln (3:2 n.V.) unterlief ihm in der Nachspielzeit ein Patzer in Sachen Timing, der jedoch ungestraft blieb. Dennoch ist der 36-Jährige ein verlässlicher Ersatz für die Nummer eins, ins Risiko muss Hoeneß keineswegs gehen.

Unklar ist ebenso noch die Einsatzfähigkeit von Sargis Adamyan und Diadie Samassekou, die der Coach ebenfalls mit einem Fragezeichen versah. "Sie spielen sehr körperlich", erwartet Hoeneß einen bissigen FCA. Gerade den zweikampfstarken Samassekou könnten die Kraichgauer da gut in ihren Reihen gebrauchen. Denn, so Hoeneß: "Da kommt ein richtiges Brett."