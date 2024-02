Millionenregen für Hannover: Köhn wechselt zu Galatasaray

Derrick Köhn verlässt Hannover 96 und spielt ab sofort für den türkischen Renommierklub Galatasaray Istanbul, wo er einen Vertrag bis 2026 unterschreibt.

Wie der türkische Topklub am Donnerstag mitteilte, wechselt Derrick Köhn für 3,35 Millionen Euro nach Istanbul. Durch etwaige Boni könne die Ablöse noch um weitere 300.000 Euro anwachsen. Bei "Cim Bom" unterschrieb der Außenverteidiger einen Vertrag bis 2026 mit vereinsseitiger Option auf ein weiteres Jahr. Galatasaray ging sogar soweit und veröffentliche das künftige Gehalt des 25-Jährigen. Demnach wird er in dieser Saison 300.000 Euro verdienen, 2024/25 sollen es 450.000 Euro werden und in seiner dritten Saison dann 500.000 Euro - darüber hinaus erhält Köhn ein Handgeld von 50.000 Euro.

"Ich bin Hannover 96 extrem dankbar. Ich hatte eine wunderbare Zeit, habe mich im Klub und in der Mannschaft sehr wohlgefühlt und hatte so Top-Voraussetzungen dafür, meine beste Leistung zu zeigen und mich persönlich weiterzuentwickeln", wird Köhn in einer Mitteilung der Niedersachsen zitiert. Nun aber sei für ihn der Schritt gekommen, "zu einem Klub wechseln, der um die Meisterschaft mitspielt und regelmäßig international vertreten ist. Das ist ein großer Schritt, den ich mir zutraue und unbedingt machen möchte."

Es macht uns schon auch stolz, dass ein Spieler von uns jetzt zu Galatasaray wechselt. Marcus Mann

"Man muss immer sauber abwägen, einen Stammspieler ziehen zu lassen, aber wir haben Optionen in unserem Kader, um den Abgang gut aufzufangen", ergänzte Sportdirektor Marcus Mann und verriet: "Er hat uns klar signalisiert, dass er dieses Angebot annehmen möchte und seine Zukunft nicht mehr in Hannover sieht." Von daher habe man sich entschieden, ihn ziehen zu lassen. Wirtschaftliche Überlegungen spielten aber ebenfalls eine Rolle, wie Mann zugab: "Gerade als Zweitligist muss es natürlich auch eines unserer Ziele sein, am Transfermarkt Überschüsse zu erwirtschaften - das ist uns hier sehr gut gelungen."

Wer übernimmt für Köhn?

Mann betonte auch, dass es "uns schon auch stolz macht, dass ein Spieler, den wir vor anderthalb Jahren verpflichtet haben, jetzt zu Galatasaray Istanbul wechselt. Hannover 96 kann und soll auch ein Sprungbrett sein." Dennoch: Mit Köhn verlieren die Niedersachsen einen der größten Leistungsträger. Der 25-Jährige, der im Sommer 2022 von Willem II Tilburg an die Leine gewechselt war, erwies sich bei den 96ern sofort als Verstärkung. In 33 Partien gelangen dem Offensiv-Verteidiger in seiner Zweitliga-Premierensaison fünf Tore und sieben Assists (kicker-Note 3,55). Eine starke Bilanz, an die der gebürtige Hamburger auch in der aktuellen Spielzeit nahtlos anknüpfte und in 20 Spielen (kicker-Note 3,20) drei Tore und sechs Torvorbereitungen verbuchte.

Keine Frage, der Abgang von Köhn, der manchmal auch als linker Schienenspieler agierte, tut Hannover weh. Mit Brooklyn Ezeh ist ein vor der Saison vom SV Wehen Wiesbaden gewechselter vermeintlicher Back-up aktuell wegen privater Probleme außen vor. Am ehesten könnten Bright Arrey-Mbi die Rolle Köhns übernehmen.

Versüßt wird Hannover der Transfer nicht nur mit der stolzen Ablösesumme, zudem sollen sich die Niedersachsen eine Beteiligung im Falle eines Weiterverkaufs gesichert haben. Galatasaray reagiert mit der Verpflichtung von Köhn auf den Transfer von Sacha Boey, der sich dem FC Bayern angeschlossen hat.