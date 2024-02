Nur Rafael Leaos Kunstschuss kann Carnesecchi überwinden

Ein traumhaftes Kunststück, ein unnötiger Elfmeter und Hexer Carnesecchi - so in etwa lässt sich Milans Heimspiel gegen Atalanta Bergamo zusammenfassen. Am Ende reichte es für den Favoriten nur zu einem 1:1.

Nach eigentlich gutem Start ins neue Fußballjahr 2024 hatte es für die AC Milan zuletzt ein paar Rückschläge gegeben - allen voran das unnötige 2:4 beim lombardischen Duell mit Monza. Und auch das 2:3 in Rennes im Rückspiel der K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League - auch wenn das Weiterkommen damit nicht richtig gefährdet war - dürfte Trainer Stefano Pioli nicht besinnlich gestimmt haben.

Umso besser dürfte dem Mailänder Meistertrainer aus dem Jahr 2022 die Anfangsphase beim nächsten lombardischen Serie-A-Duell - dieses Mal daheim gegen Atalanta Bergamo - gefallen haben. Denn seine Schützlinge traten vom Start weg aufs Gaspedal, strahlten Dominanz aus und schoben fleißig an.

Ein frühes und zugleich wunderschönes Highlight inklusive: Rafael Leao behauptete sich hier bei einem für ihn typischen Dribbling ganz links draußen stark gegen zwei Gegenspieler, zog nach innen und schlenzte die Kugel dann ansatzlos aus spitzem Winkel rechts oben in den Knick. Ein Traumtor, das gebührend gefeiert wurde. Die Fans huldigten dem Portugiesen, die Mitspielern umarmten und herzten ausgiebig.

Girouds Foul tut Milan weh

Was den Treffer in der 3. Spielminute außerdem besonders machte: Für Rafael Leao, von dem sich Coach Pioli seit geraumer Zeit noch mehr Konstanz in seinen Leistungen und noch mehr Treffsicherheit wünscht, war dies, abgesehen von acht Vorlagen, erst das vierte Saisontor - und das erste seit Ende September (!) beim damaligen 1:0 gegen Hellas Verona.

Die Führung sorgte auf Dauer bei den Rossoneri aber für zu viel Genügsamkeit, von Minute zu Minute wurde längere Zeit nicht mehr genug nach vorn getan - und das von Gian Piero Gasperini trainierte Atalanta (zuletzt 3:0 gegen Sassuolo) stark gemacht.

Abgesehen von einem Holm-Schuss, den Maignan nicht gut parierte (13.), verliefen die bergamaskischen Offensivbemühungen allerdings oft im Sande. Auch weil Theo etwa seinen Mann stand und herausragend im Laufduell mit Koopmeiners mit einer Grätsche im eigenen Strafraum klärte (38.). Und doch musste das insgesamt bessere Milan mit einem 1:1-Pausenstand leben, weil Giroud unglücklich im eigenen Sechzehner gegen Holm agierte und nach VAR-Studie und Review-Area-Draufsicht von Schiedsrichter Daniele Orsato ein klarer Kontakt zu erkennen war. Den fälligen Elfmeter verwandelte Koopmeiners mittig wie sicher zum Ausgleich (42.).

Der Torwart, die Ungenauigkeit und Zappacosta retten

Im zweiten Abschnitt blieb die Spielkontrolle weiter im Lager der Hausherren - und sollte auch nicht mehr abhanden kommen. Denn in den gesamten zweiten 45 Minuten gab es letztlich keine gute Offensivphase der Gäste, die sich ausschließlich aufs Verteidigen fokussierten und das 1:1 halten wollten.

Genau das sollte den Gasperini-Mannen letztlich auch gelingen, was im Grunde aber nur in Carnesecchi begründet lag. Der bärenstarke Schlussmann, der Musso auf die Bank verdrängt und sich zur klaren Nummer 1 gemausert hatte, parierte richtig gut gegen Calabria (61.) und Rafael Leao (80.). Außerdem vergaben Loftus-Cheek (68.), Pulisic (69.) und Giroud (80.) beste Möglichkeiten. Beim Abschluss des Letztereren rettete der eingewechselte Zappacosta aufmerksam per Kopfball kurz vor der eigenen Torlinie.

Und so musste Milan trotz deutlicher Überlegenheit mit einem 1:1-Remis leben, was tabellarisch Folgendes bedeutet: Die Rossoneri untermauerten mit diesem einen Punkt weiter ihren dritten Rang, mussten den Zweiten Juventus nach dessen spätem 3:2-Erfolg über Frosinone aber ziehen lassen. Die Bergamasken verloren derweil den vierten Champions-League-Platz an Überraschungsklub FC Bologna (2:0 gegen Hellas Verona).