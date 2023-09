Rafael Leaos Treffer reicht: Milan feiert Arbeitssieg gegen Hellas

Milan hat am Samstag einen 1:0-Arbeitssieg gegen Hellas Verona eingefahren. Ein Ballverlust der Gäste und ein Antritt von Rafael Leao reichte zum schmucklosen Erfolg.

Traf zum 1:0: Rafael Leao. AFP via Getty Images

Die Zuschauer im Giuseppe Meazza mussten auf den Anpfiff etwas warten. Aufgrund starken Regens pfiff Schiedsrichter Fabio Maresca die Begegnung mit einer Verzögerung von knapp einer halben Stunde an. Allerdings hatte sich das Warten aus Sicht der Heimfans gelohnt, denn bereits nach acht Minuten traf Rafael Leao nach gutem Antritt zur Führung. Vorausgegangen war ein Ballverlust der Gäste.

Ansonsten war vor beiden Toren eher wenig geboten, viel spielte sich im Mittelfeld ab. Milan hatte über weite Strecken alles im Griff, glänzte aber nicht. Doch einmal brauchten die Hausherren Keeper Sportiello, der bei einem Kopfball von Folorunsho mit einem starken Reflex zur Stelle war (21.). Somit ging es mit dem knappen 1:0 für die Gastgeber in die Kabinen.

In Sachen Torchancen hatte die Partie auch im zweiten Durchgang nur wenig zu bieten, speziell Milan enttäuschte ziemlich. Die Gastgeber hatten im letzten Drittel kaum Ideen und waren hinten auch nicht ganz sattelfest. Dennoch hatte auch Hellas Mühe, zu klaren Chancen zu kommen. Eine davon gab es mal in der 74. Minute, doch Folorunsho köpfte rechts vorbei.

Eine weitgehend unspektakuläre Partie endete also mit dem 1:0-Arbeitssieg für die Hausherren. Somit gab Milan zumindest vom Ergebnis her die richtige Antwort auf das krachende 1:5 in der Liga im Derby gegen Inter.