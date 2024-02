0:2 in Unterzahl wettgemacht und trotzdem verloren: Milan lässt Juves Patzer ungenutzt

Milan hat den Sprung auf Platz zwei verpasst. Die Mailänder verloren durch zwei späte Treffer mit 2:4 in Monza, obwohl sie zwischenzeitlich in Unterzahl einen Zwei-Tore-Rückstand egalisiert hatten.

Milan dürfte sich auf der Couch am gestrigen Samstag gefreut haben. Denn Juventus blieb zum vierten Mal in Serie sieglos und ermöglichte den Rossoneri somit den Sprung auf Platz zwei. Doch Stefano Pioli ging dieses Unterfangen nicht mit seiner vermeintlich besten Elf an, sondern warf nach dem 3:0 gegen Rennes die Rotationsmaschine an. Gleich sechs Wechsel nahm er vor: Unter anderem saßen Giroud und Rafael Leao nur auf der Bank, dafür starteten Jovic und Okafor.

Dies machte sich auch auf dem Spielfeld bemerkbar: Trotz eines engagierten Starts strahlten die Mailänder gegen die zuletzt enorm sichere Monza-Defensive (dreimal in Folge ohne Gegentor) im ersten Durchgang kaum Torgefahr aus. Näher an einem Tor waren sogar die Gastgeber: Djurics Kopfball prallte allerdings nur an den Außenpfosten (32.).

Gut achtminütige Unterbrechung nach Zusammenprall

Anschließend war das Spiel nach einem Zusammenprall zwischen Schlussmann Di Gregorio und Mitspieler Andrea Carboni acht Minuten unterbrochen. Während der Torwart benommen vom Feld ging, spielte der Abwehrspieler mit einem Kopfverband weiter.

Die Pause tat Milan augenscheinlich gar nicht gut - die Gäste wirkten anschließend schläfrig. So brachte Thiaw gleich bei der ersten Aktion nach der Fortsetzung Dany Mota völlig unnötig im eigenen Sechzehner zu Fall. Pessina nutzte den fälligen Strafstoß (45.). Es kam in der langen Nachspielzeit sogar noch bitterer: Dany Mota schloss einen Konter erfolgreich zur 2:0-Halbzeitführung ab (45.+6).

Piolis Joker stechen

Pioli reagierte zur Pause und machte drei Wechsel in seiner Startelf wieder rückgängig. Nach druckvollem Beginn in Durchgang zwei bremste Jovic seine Mannschaft durch eine Tätlichkeit allerdings sofort wieder aus (52.).

Die Entscheidung? Mitnichten! Giroud betrat nach dem Platzverweis das Feld - Bennacer musste dafür weichen - und stand zehn Minuten später goldrichtig (64.). In Überzahl hielten die Hausherren die Rossoneri im weiteren Verlauf lange Zeit vom eigenen Tor fern - doch kurz vor Schluss setzte sich die individuelle Qualität durch: Pulisic hämmerte den Ball hoch in die linke Ecke (88.).

Milan-Leihgabe Colombo sorgt für den Schlusspunkt

Vom möglichen Punktgewinn in Unterzahl nach 0:2-Rückstand träumten die Mailänder aber nur kurz. Bondo antwortete ausgerechnet nach Vorlage von Maldini postwendend mit einem Traumtor (90.). Spätestens nach Colombos - wie Maldini eine Milan-Leihgabe - 4:2 war die Partie dann auch entschieden.

Somit ließ Milan den Patzer von Juventus ungenutzt und verweilt weiterhin auf Platz drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Inter ist durch die Niederlage auf elf Zähler angewachsen.

Am Donnerstag reist Milan zum Rückspiel der K.-o.-Runden-Play-offs nach Rennes (18.45 Uhr). Monza gastiert am Samstag in der Liga bei Schlusslicht Salerno (18 Uhr).