Dybala sorgt für große Roma-Show gegen Torino

Unter dem neuen Trainer Daniele de Rossi surft die Roma weiter auf der Erfolgswelle. So auch an diesem Montag beim Duell mit Torino, wo ein Mann allein den Unterschied machte. Sein Name: Dybala. Seine Leistung: Dreierpack.

Unter dem neuen Roma-Trainer Daniele de Rossi, der nach der Entlassung des enttäuschten José Mourinho Ende Januar übernommen hatte, hatte sich der Hauptstadtklub mehr als nur stabilisiert. Vor dem jüngsten Sieg im Elfmeterschießen in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam waren etwa vier Serie-A-Dreier bei einer knappen Pleite gegen Meisterschaftsfavorit Inter (2:4) verbucht worden.

Beim jetzigen Heimspiel gegen den FC Turin - trainiert von Ivan Juric und zuletzt mit 0:2 im Nachholspiel gegen Lazio Rom unterlegen - kam allerdings ein Bollwerk auf die Gastgeber zu. Schließlich hatte Il Toro ("Der Stier") bis dato erst 22 Gegentore kassiert - nur Rekordmeister Juventus (19) und Inter (12) waren zu diesem Zeitpunkt noch sicherer unterwegs.

Jedenfalls war genau das letztlich auch das Problem für die Römer - die stabile Abwehr der Gäste. Denn absgesehen von einem guten Start sowie insgesamt mehr Ballbesitzanteilen fiel der AS-Offensivabteilung reichlich wenig ein. Im Grunde brach der De-Rossi-Trupp nur in der 10. Spielminute mit Kurzpassspiel und Steilpass auf Azmoun durch. Der Leverkusener Leihspieler legte hier noch überlegt für den freistehend mitmachenden Kristensen ab, der Däne aber schoss die Kugel daraufhin an den rechten Pfosten.

Zapata kontert Dybala

Ansonsten war - auch weil auf der anderen Seite Smalling, Ndicka & Co. ihren Job sauber verrichteten und nach feiner Bellanova-Flanke nur eine gute Ricci-Chance (30., richtig knapp links vorbei) - wenig los. Zuhauf beharkten sich die beiden Teams im Mittelfeld, wo etwa der ballsichere Dybala auch stets intensiv von mehreren Spielern attackiert wurde.

Erst kurz vor dem Pausentee ging es erstmals richtig rund - angefangen mit einer unstrittigen Elfmeterentscheidung nach Foul von Sazonov an Azmoun. Experte Dybala übernahm die Verwantwortung und verwandelte gewohnt sicher zum 1:0 (42.). Die Führung durften die Hauptstädter jedoch nicht mit in die Katakomben nehmen, weil Bellanova noch einmal sauber flankte, Zapata fand und dieser einen starken Kopfball links neben den Pfosten setzte (44.).

Dybala zaubert ganz groß auf

Abschnitt zwei begann direkt mit einem weiteren Weckruf von den Granata. Denn Gästespieler Lazaro kombinierte sich gleich mal in Position und prüfte die Reaktionschnelligkeit von AS-Keeper Svilar mit einem satten Flachschuss aus leicht spitzem Winkel (48.). Das sollte letztlich aber nur ein Strohfeuer sein.

Denn fortan rissen die Römer das Geschehen vollends an sich - und konnten sich dabei vor allem auf den überragenden wie omnipräsenten Dybala verlassen. Der argentinische Weltmeister holte sich Bälle ab, behielt stets den Kopf oben und hämmerte in Minute 57 nach Zuspiel von Cristante aus zirka 25 Metern einfach ansatzlos drauf - und den Ball unhaltbar ins linke untere Eck. Da streckte sich der große Milinkovic-Savic (2,02 Meter) vergebens. Nicht allzu viel später kombinierte sich Dybala außerdem mit dem zunächst geschonten und als Joker gekommenen Lukaku nach vorn, ehe aus spitzem Winkel ein souveräner Abschluss ins rechte untere Eck zum 3:1 folgte (69.).

Fortan fokussierten sich die Gastgeber im Stadio Olimpico auf Abwehrarbeit - und stellten sich dabei weitestgehend gut an. Denn viel zugelassen wurde nicht mehr, etwas aber doch. Und hier schlug Turin plötzlich nochmals zu: Erst war Joker Okereke noch an AS-Keeper Svilar gescheitert (88.), ehe Ricci durchbrach und mit seinem scharfem Querpass ein Eigentor des eingewechselten Römers Huijsen zum 2:3-Anschluss erzwang. Am Ende agierten Dybala, der Bälle festmachte oder clever einen Einwurf herausholte, aber zu eiskalt und brachten den wichtigen Heimsieg über die Zeit.

Damit fuhren die Mannen aus der "Ewigen Stadt" unter Neu-Coach de Rossi schon Ligasieg Nummer 5 ein und schoben sich damit im Tableau weiter ran in Richtung Champions-League-Ränge. Die nächste Aufgabe für die Giallorossi wartet in Monza am kommenden Sonntag (18 Uhr). Torino empfängt bereits einen Tag zuvor, also am Samstag (20.45 Uhr), die AC Florenz.