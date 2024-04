Volland zweimal im Pech: Union verpasst Sieg in Mönchengladbach

In einem zähen Sonntagsspiel haben sich Borussia Mönchengladbach und Union Berlin 0:0 getrennt. Ärgern dürften sich die Gäste aus Köpenick, die vor allem nach der Pause ein gutes Spiel machten und einige Chancen liegenließen.

Gladbachs Trainer Gerardo Seoane tauschte nach dem turbulenten 3:4 bei der TSG Hoffenheim auf drei Positionen: Chiarodia (Startelfdebüt in dieser Bundesliga-Saison), Scally und Cvancara starteten für Wöber (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Weigl (10. Gelbe Karte) und Netz (Bank). Für Youngster Chiarodia (18 Jahre) war es im Übrigen erst der zweite Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Den ersten absolvierte er für Werder Bremen beim Gastspiel in Mönchengladbach (17. März 2023, 2:2).

Auch Union-Coach Nenad Bjelica wechselte im Vergleich zum klaren 1:5 gegen die Bayern dreimal: Juranovic, Khedira und Vertessen begannen statt Trimmel, Schäfer und Hollerbach (alle Bank).

Volland trifft die Latte

Beide Mannschaften war von Beginn an anzumerken, was auf dem Spiel stand. Demzufolge scheuten beide Teams das Risiko. Nach eher etwas harmlosen Abschlüssen von Plea (8.) und Itakuara (23.) waren es die Gäste, die die erste richtig gute Chance des Spiels hatten: Vollands Flatterball aus der Distanz klatschte an die Latte - ein unangenehmer Abschluss für Fohlen-Keeper Nicolas (25.).

Es war eine sehr zähe erste Halbzeit. Sowohl Gladbach als auch Union gab zu erkennen, dass das Selbstvertrauen schon mal größer war. Somit ging es umkämpft zur Sache, viel spielte sich im Mittelfeld ab. Im letzten Drittel fehlte meist die Genauigkeit, weswegen die Zuschauer im Borussia-Park kaum Torchancen präsentiert bekamen. Nach ein paar Halbchancen bot sich den Fohlen kurz vor dem Seitenwechsel nochmal eine gute Gelegenheit, aber Itakura setzte den Ball nach Hacks Standard freistehend weit über den Kasten (45.). Folgerichtig ging es torlos in die Kabinen.

Union lässt einige Chancen aus

Union kam mit Knoche und Schäfer für Vogt und Vertessen aus der Kabine. Die Köpenicker waren jetzt das klar agilere Team - und kamen zu zwei guten Chancen: Aaronsons Schlenzer aufs rechte obere Eck parierte Nicolas (52.), und der starke Abschluss von Tousart aus der Distanz rauschte nur knapp links vorbei (53.). Von Gladbach kam in dieser Phase sehr wenig, die Eisernen dagegen waren hellwach: Volland schnappte sich einen zu kurzen Rückpass von Elvedi, schlug gegen Keeper Nicolas einen Haken und traf den rechten Außenpfosten - zum zweiten Mal Aluminium-Pech für den Angreifer (62.).

Es blieb im zweiten Durchgang dabei, dass Union besser war und eigentlich hätte in Führung gehen müssen, doch nach Tousarts Flanke schoss Schäfer den Ball freistehend aus sechs Metern drüber (73.). Gladbach fand gar nicht mehr ins Spiel, ein harmloser Abschluss von Friedrich war das Einzige, was die Hausherren offensiv zu bieten hatten (75.). Am Ende hätte Gladbach beinahe noch einen Lucky Punch gesetzt, aber Friedrichs Kopfball parierte Rönnow (90.+4). Somit blieb es beim 0:0, das für Union aufgrund der zweiten Hälfte zu wenig war.

Und wie geht es weiter? Gladbach spielt am Samstag (15.30 Uhr) in Bremen, Union hat am Sonntag (ebenfalls 15.30 Uhr) den VfL Bochum zu Gast.