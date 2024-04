Meppen macht die Zumdieck-Zwillinge zu Profis

Lasse und Malte Zumdieck haben beim SV Meppen Profi-Verträge unterschrieben. Die 19-jährigen Zwillinge konnten sich mit guten Leistungen in der U-19-Bundesliga für eine Weiterbeschäftigung im Emsland empfehlen. Malte, im Offensivbereich flexibel einsetzbar, kam in der laufenden Saison schon zu zwei Einsätzen in der Regionalliga Nord. Lasse, der auf der linken Verteidigerposition seine Paradedisziplin hat, wartet hingegen noch auf sein Debüt im Herrenbereich. "Beide sind sehr lernwillig und haben ein großes Entwicklungspotenzial. Sie wollen arbeiten und vorankommen. Wir werden an den beiden noch sehr viel Freude haben", zeigt sich Übergangskoordinator Lucas Beniermann auf der SVM-Internetseite überzeugt.