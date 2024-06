Fortuna Köln kann Matter halten

Henri Matter bleibt auch in der kommenden Saison bei Fortuna Köln. Der 23-Jährige hat seinen Vertrag bei den Südstädtern verlängert. Vor einem Jahr war der "kölsche Jung" vom Ligakonkurrenten SV Lippstadt in seine Heimat zurückgekehrt, traf in der abgelaufenen Saison in 34 Partien insgesamt achtmal und gab fünf Vorlagen. "Mit Henri verlängert ein für uns weiterer wichtiger Baustein. Er identifiziert sich mit Verein, Stadt und seiner Aufgabe und wird kommende Saison seine Torgefährlichkeit neuerlich unter Beweis stellen“, glaubt Trainer Matthias Mink.