Aufsteiger Trier sichert sich Weigelt

Henri Weigelt wechselt vom TSV Steinbach Haiger zum künftigen Ligakonkurrenten Eintracht Trier und unterschreibt an der Mosel einen Vertrag bis 2026. Der gelernte Innenverteidiger kam für Arminia Bielefeld bereits auf Einsätze in der 2. Bundesliga. "Wir sind froh, dass wir mit Henri noch einen Innenverteidiger verpflichten konnten, der genau in das Profil passt das wir gesucht haben. Er ist sehr gut ausgebildet, hat einen sehr guten Spielaufbau und ist jetzt im besten Fußballalter", so Triers Daniel Hammel.