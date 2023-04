1:0 gegen Saarbrücken: Pourié haucht Meppen neues Leben im Abstiegskampf ein

Im Kampf um den Klassenerhalt ist Schlusslicht Meppen ein überraschender Erfolg gelungen. Dank eines späten Treffers von Pourié schlug der SVM Saarbrücken und hat so zumindest noch die Minimalchance auf den Ligaverbleib.

An Spieltag 33 in Liga drei lud der SV Meppen den 1. FC Saarbrücken zum Duell der Gegensätze: Während die Hausherren im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt brauchen konnten, wollte der FCS auch im achten Spiel ohne Niederlage bleiben.

Um im Saisonendspurt nicht schon völlig chancenlos zu sein, setzte Meppens Trainer Ernst Middendorp nach der 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund II auf gleich sechs neue Kräfte. Ballmert, Soares, Dombrowka, Risch, Evseev und Janssen ersetzten Vogt, Puttkammer, Prasse, Käuper, Pepic und Blacha.

Auf der Gegenseite konnte Saarbrücken-Coach Rüdiger Ziehl durchaus zufrieden mit den jüngsten Ergebnissen seiner Elf sein. Beim 2:0-Erfolg gegen Dresden konnte zuletzt sogar einer der direkten Konkurrenten um den Aufstieg geschlagen werden. Dementsprechend sah der Coach auch nur wenig Grund für Veränderungen: Nur Ernst (Bank) und Zeitz (verletzungsbedingt nicht im Kader) rückten aus der Anfangsformation, Thoelke und Boeder waren neu mit dabei.

Meppen startet gut in die Partie

Entgegen der Ausgangsposition taten sich die hoch favorisierten Saarbrücker allerdings von Beginn an schwer gegen mutig kämpfende Meppener, die die Räume gut zustellten und von Beginn an in den Zweikämpfen präsent waren. So ging auch die erste Möglichkeit auf das Konto der Hausherren, Ametov verzog aber nach Vorarbeit von Kraulich (20.).

Dann meldete sich allerdings der Favorit auch einmal an, Neudecker tankte sich in den Strafraum, seine Ablage fand aber nicht zum Mann (22.). Einige Minuten später verpasste auch Kerber nach einer Ecke das 1:0 (33.). Die Hausherren versteckten sich weiterhin nicht, Pourié wurde schön freigespielt, verfehlte von der Strafraumkante aber ebenfalls knapp (41.).

Harsman rettet gegen Rabihic

So ging es ohne Tore in die Pause, direkt nach Wiederanpfiff näherten sich die Gäste dann aber an - und wie. Aus knapp 25 Metern setzte Rabihic zum Freistoß an, doch Harsman war auf dem Posten und kratzte den Ball von der Linie. Gegen den einschussbereiten Kerber rettete dann Soares stark, sodass es weiter beim 0:0 blieb (51.).

Im gegenüberliegenden Strafraum wurden in der Folge dann Elfmeterforderungen laut: Nach einer Kopfballablage von Pourié kam Grimaldi im Strafraum mit dem Arm an den Ball, die Pfeife von Schiedsrichter Ballweg blieb aber stumm (63.). Die Partie war nun völlig offen, für den FCS verpasste der eingewechselte Cuni nach Vorarbeit von Thoelke die Führung (79.), für Meppen verfehlte Faßbender das Tor nur knapp (85.).

Pourié erzielt den Lucky Punch

Dann stand erneut Schiedsrichter Ballweg im Mittelpunkt: War den Hausherren wenige Minuten zuvor noch ein Elfmeter versagt worden, so ärgerten sich zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit die Saarbrücker. Risch brachte Ernst klar im Strafraum zu Fall, doch der Unparteiische entschied auf Freistoß, den Neudecker nur in die Mauer setzte (88.).

Ein Lucky Punch musste her und den brachte Routinier Pourié in der Nachspielzeit. Alvarez setzte den Stürmer aus der eigenen Hälfte in Szene und Pourié blieb vor Batz eiskalt - die späte Entscheidung (90. + 1). Weil Thoelke die letzte Chance der Gäste nicht im Tor unterbringen konnte (90. +2) blieb es beim knappen Erfolg für Meppen, das in den verbleiben fünf Spielen nun zumindest noch die Minimalchance auf den Klassenerhalt hat. Für Saarbrücken bedeutete das 0:1 dagegen die erste Niederlage nach sieben Spielen.

Der SV Meppen ist am kommenden Samstag beim nächsten Aufstiegskandidaten, dem SV Wehen Wiesbaden, gefordert (14 Uhr). Saarbrücken spielt unter der Woche am Mittwoch im Landespokal bei Homburg, in der Liga geht es am Sonntag gegen 1860 München weiter (14 Uhr).