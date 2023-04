Matarazzo: "Spüre noch keine Erleichterung"

Die Stimmen der Trainer zu den Bundesliga-Spielen des 26. Spieltags.

SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim 1:2 (0:0)

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Das war ein ausgeglichenes Spiel. Wir kassieren zwei unfassbar billige Gegentore. Hinten raus hatten wir noch Möglichkeiten, aber wenn man 0:2 zurückliegt, dann wird es schwer. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft."

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich freue mich natürlich über den zweiten Sieg in Folge. Wir sind aber noch lange nicht durch und haben nächste Woche ein sehr wichtiges Spiel gegen Schalke, das wir auch gewinnen wollen. Ich freue mich, spüre aber noch keine Erleichterung."

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 0:0

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir waren sehr aktiv und haben versucht, nach vorne zu spielen. Es fehlte das letzte Quäntchen Glück, das man braucht. Es war wichtig, dass wir bis zur letzten Minute auf Sieg spielen. Wir wären nicht der unverdiente Sieger gewesen, müssen aber mit dem 0:0 leben. Wir müssen langsam Tore machen, daran werden wir arbeiten."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben ein verdientes Unentschieden gesehen, das belegen alle statischen Werte. In der ersten Halbzeit war Köln besser und hat mehr Druck aufgebaut, wir hatten im zweiten Durchgang unsere besten Aktionen und haben eine Reaktion gezeigt. Wenn man auswärts einen Punkt holt, ist es okay. Es war kein Filetstück an Fußball."

FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:2



Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Ich war sehr nervös heute. Mir war das Spiel etwas zu offen, zu wild. Wir wollen mehr Dominanz und Kontrolle in der gegnerischen Hälfte haben. In der zweiten Halbzeit war es zu schlampig, aber der Wille, gegen den Ball zu arbeiten, war jederzeit vorhanden. Das wird uns Ruhe, Vertrauen und Lust geben, uns weiter zu verbessern. Es gibt sehr viel Positives und zugleich noch viel Luft nach oben."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Gregor Kobel ist der Grund, warum wir hier als Tabellenführer hingekommen sind. Ihm tut das natürlich leid, aber mir ist wichtig, dass wir das richtig einordnen. Wir haben dann zu lange gebraucht, um die Rückschläge abzuschütteln. Dann haben wir es trotzdem nochmal versucht in der zweiten Halbzeit, aber es ist so, wie es ist: Wir müssen sehr enttäuscht in den Flieger steigen. Das tut weh. Jetzt geht es darum, das zu verarbeiten, dann gucken wir uns morgen die Tabelle an: Es sind trotzdem nur zwei Punkte Rückstand auf die Spitze."

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 2:2



Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Das Spiel fing nicht gut an für uns. Wir hatten dann viele, viele Chancen, kommen in die Halbzeit und wissen nicht, wie wir 0:2 zurückliegen können. Um solche Spiele dann zu gewinnen, musst du die glasklaren Chancen nutzen. Moralisch sind wir der Sieger, weil wir nach einem 0:2-Rückstand zurückgekommen sind, die Mannschaft hat einen starken Charakter bewiesen. Auch ich bin aber nicht ganz glücklich über das Ergebnis. Ich glaube, wir hätten hier heute mehr holen können."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Man sieht Woche für Woche, dass sich die Mannschaft toll entwickelt. Damit wir dann auch häufiger dreifach punkten, musst du in den entscheidenden Bereichen sauber sein, klar sein. Vorn waren wir das und nutzen unsere Chancen effizient. Hinten in den zwei Momenten eben nicht. Es ist mit dem Punkt heute nicht so ein gutes Gefühl. Anders herum muss man auch angesichts der Chancen, die Wolfsburg hatte, und der Qualität dieser Mannschaft sagen, dass ein Punkt in Ordnung ist. Wir haben einen Punkt mehr, der uns trotzdem hilft und versuchen irgendwas Positives zu finden."

RB Leipzig - FSV Mainz 05 0:3



Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Ein sehr verdienter Sieg für Mainz. Wir hatten uns viel vorgenommen und haben davon wenig auf den Platz gebracht. Ich will meiner Mannschaft den Willen nicht absprechen, aber wir waren Mainz in fast allen Belangen unterlegen. Wir sind in einer Phase, wo möglicherweise auch der Kopf dazukommt und haben einiges aufzuarbeiten."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Ich finde, dass wir ein top Spiel gemacht haben. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wir haben unseren Plan gut und mutig umgesetzt. Großes Lob an meine Mannschaft. Der Glaube, dass hier was möglich ist, war der entscheidende Faktor."

"Viel besser kann man eine erste Halbzeit bei Union nicht spielen"

Union Berlin - VfB Stuttgart 3:0



Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Stuttgart hat das in der ersten Halbzeit gut gemacht. Wir haben da viel zu beigetragen. Kein Rhythmus, keine Bereitschaft: Wir haben Glück, dass wir nicht zurückliegen. In den ersten 20, 25 Minuten der zweiten Hälfte haben wir das Gesicht gesehen, dass uns auszeichnet. Da tun sich viele Gegner schwer gegen uns. Es war eine enttäuschende und schwache erste Hälfte und dann eine klare Steigerung in der zweiten Hälfte. Ein glücklicher Sieg in der Summe."

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Viel besser kann man eine erste Halbzeit bei Union nicht spielen. Unser Problem ist, dass wir kein Tor gemacht haben und dann aus dem Nichts das Tor kassieren. Wir haben die Tore zu einfach kassiert. Wenn man vorne steht, ist einem das Glück hold. Bei uns ist das umgekehrt. Es ist enttäuschend."

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0:3



Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Es ist ein absolut verdienter Sieg für Leverkusen. Wir hatten in ersten Halbzeit ein paar Möglichkeiten, in Führung zu gehen, haben mit Mann und Maus verteidigt. Bayers Qualität war besser, das müssen wir akzeptieren und aufarbeiten. Diese Serie ist jetzt vorbei, Ziel ist es, nächste Woche eine neue zu starten."

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Das Spiel war für uns hart, aber wir haben gut gearbeitet. Die erste Halbzeit war eng, in der zweiten haben wir ein bisschen gewechselt. Das erste Tor war sehr wichtig, um ein bisschen mehr Raum und Selbstvertrauen zu haben. Wir waren zufrieden."

SC Freiburg - Hertha BSC 1:1



Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir lassen ein Gegentor zu, dass so nie passieren darf. Das nervt mich wahnsinnig. Wir lassen den Sieg liegen. Das Ergebnis ist scheiße, das kotzt mich an."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Ich finde, dass wir eine sehr ordentliche Auswärtsleistung gebracht haben. Wir waren von Beginn an sofort da. Unser Auftritt stellt uns zufrieden, es war ein guter Schritt."

Thomas Letsch, Trainer des VfL Bochum Getty Images

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1:1

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir sind enttäuscht über das Ergebnis. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserem fußballerischen Auftritt, wir wir kombiniert haben, wie viele Chancen wir uns herausgespielt haben. Ich habe sehr große Zuversicht, dass wir mit solchen Leistungen bald wieder drei Punkte einfahren werden."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Wir haben gegen eine bärenstarke Eintracht gespielt, die von der ersten Minute an Druck gemacht hat. Wir sind selber nicht ins Spiel gekommen. Wir gehen nach einem Einwurf in Führung, bekommen postwendend den Elfmeter, wo man die Qualität von Kolo Muani sieht. Dann war es 60 Minuten ein Kampf über die Zeit. Ein glücklicher Punkt sicherlich. Aber was die Leidenschaft angeht, die die Mannschaft reingelegt hat, sicher auch verdient."