Solanke und Doppelschlag: ManUniteds Bayern-Generalprobe missglückt

Manchester United hat seine Generalprobe für die wichtige Champions-League-Partie gegen Bayern deutlich verloren. Die Red Devils unterlagen kaltschnäuzigen Gästen aus Bournemouth mit 0:3.

Trotz der Kritik zeigte sich Manchester United unter der Woche spielfreudig und feierte ein 2:1 gegen Chelsea. Doch das Selbstvertrauen nach dem vierten Sieg in den vergangen fünf Ligaspielen war am Samstag zunächst kaum zu spüren.

Die Red Devils agierten in der Anfangsphase sehr schläfrig. So waren noch keine 60 Sekunden vergangenen, als Shaw einen zu kurzen Rückpass spielte, den Solanke aufnahm. Da der Angreifer anschließend aber im gegnerischen Sechzehner zu Boden ging, obwohl Onana ihn nicht traf - dies bestätigte auch der VAR -, blieb der Fehler unbestraft.

Neto verhindert Maguires postwendenden Ausgleich

Vier Minuten später zeigte sich Solanke dann kaltschnäuziger - erneut leitete ein Fehler eines Abwehrspielers die Situation ein. Reguilons Chipball nahm Vorlagengeber Cook auf und durfte ohne große Gegenwehr Torschütze Solanke bedienen (5.). Beinahe hätten die Hausherren postwendend geantwortet, doch Neto war gegen den aufgerückte Maguire zur Stelle (8.).

Dies sollte die beste Chance von Manchester in den ersten 45 Minuten bleiben. Denn trotz der Überlegenheit (73 Prozent Ballbesitz im ersten Durchgang) strahlten die Gastgeber kaum Torgefahr aus - es fehlten die nötigen Ideen. Zielstrebiger zeigten sich hingegen die Cherries, bei denen nach dem 2:0 bei Crystal Palace Tavernier für Sinisterra begann.

Da Solanke nach einem Gegenangriff - Ausgangspunkt war ein unsauberer Pass von McTominay - nur den Pfosten traf (39.), blieb es zur Pause "nur" beim 0:1 aus Sicht der Red Devils.

AFC-Doppelschlag sorgt für die Entscheidung

Auf vereinzelte Pfiffe beim Abpfiff der ersten 45 Minuten zeigte ManUnited nach Wiederanpfiff eine Reaktion: Das Team von ten Hag agierte zwar druckvoller und erhöhte damit die Lautstärke im Old Trafford, trotzdem musste Neto nicht ernsthaft eingreifen - auch, weil Diogo Dalot zu eigensinnig war (67.).

Fast im Gegenzug dieser Szene schlug für den AFC ein Joker zu. Nach einem Gegenstoß setzte sich Billing im Kopfballduell mit Shaw durch und nickte ein (68.). Es kam für die Hausherren sogar noch dicker: Senesi stieg bei einer Ecke am höchsten und erzielte das 3:0 (73.) - die Entscheidung.

Bruno Fernandes fehlt in Liverpool gelbgesperrt

Zum allem Überfluss kassierte Bruno Fernandes nach einem Foul im gegnerischen Strafraum auch noch seine fünfte Gelbe Karte (84.) und fehlt somit in Liverpool am kommenden Sonntag (17.30 Uhr). In der Nachspielzeit hatten die Hausherren dann Glück, dass ein Treffer von Ouattara vom VAR richtigerweise wegen eines Handspiels des Torschützen einkassiert wurde (90.+1) und es somit beim 0:3 blieb.

Während die Cherries damit erstmals im Old Trafford gewannen, missglückte für Manchester United die Generalprobe für das enorm wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen Bayern (Dienstag, 21 Uhr). Für ein Überwintern in der Königsklasse brauchen die Red Devils einen Erfolg und ein Remis im Parallelspiel zwischen Kopenhagen und Galatasaray.