Son der überragende Mann: Tottenham fertigt Newcastle ab

Im Rennen um die Champions-League-Plätze hat sich Tottenham Hotspur im direkten Duell mit Newcastle United einen wichtigen Dreier gesichert. Beim hochverdienten 4:1 war Son der Mann des Spiels.

Sowohl Tottenham als auch Newcastle hatten in den vergangenen Wochen einige Punkt im Kampf um die Top-Plätze liegen gelassen. Am frühen Sonntagabend kam es nun im Zuge des 16. Spieltags zum direkten Duell, das die Spurs in der ersten Hälfte klar dominierten.

Zwar hatten die Magpies in der 10. Minute die erste dicke Chance der Partie, als Davies im letzten Moment vor Isak geklärt hatte, dann rissen die Spurs jedoch die Spielkontrolle an sich. Mit schönem Offensivfußball kombinierte sich Tottenham immer wieder ins letzte Drittel.

Son bereitet doppelt vor

Der überragende Mann bei den Hausherren: Son, der erst den Führungstreffer von Udogie stark vorbereitet hatte (26.), dann in der 38. Minute Richarlison in Szene setzte, der aus kurzer Distanz zum 2:0 einnetzte. Beide Male hatte Son zuvor Trippier stehen lassen.

Newcastle kam in dieser Phase überhaupt nicht hinterher und offenbarte defensiv große Lücken: Sarr (31.), Johnson (42.) und Richarlison (44.) hätten das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe schrauben können, ließen jedoch ihre guten Möglichkeiten liegen.

Magpies verbessert, doch Richarlison trifft

Das änderte sich im zweiten Durchgang - obwohl die Magpies eigentlich verbessert aus der Kabine gekommen waren. Jedoch blieben die Spurs jederzeit brandgefährlich und stellten nach einer Stunde auf 3:0. In Szene gesetzt von Pedro Porro, schnürte Richarlison frei vor Dubravka den Doppelpack (60.).

Nach dem dritten Treffer war die Partie entschieden. Die Gäste blieben bemüht, doch die zwingenden Aktionen fehlten. Derweil hatte Tottenham sogar Chancen, weiter zu erhöhen. Doch Johnson traf den Pfosten (63.), Son verfehlte den Kasten aus spitzem Winkel knapp (65.), Pedro Porro scheiterte an Dubravka (77.).

Son veredelt seine Top-Leistung

Das 4:0 sollte dennoch fallen: In der Schlussphase foulte Dubravka Son im Sechzehner. Es gab Elfmeter, den der Gefoulte souverän verwandelte und damit seinen Weltklasse-Auftritt veredelte (85.). Joelintons Ehrentreffer kurz vor Schluss markierte den 1:4-Endstand (90.+1).

Mit dem Sieg sammelten die Spurs wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze und distanzierten Newcastle auf vier Punkte.