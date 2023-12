Dank McGinn: Villa feiert 15. Heimsieg in Serie und klopft ganz oben an

Innerhalb weniger Tagen besiegte Aston Villa nach ManCity (2:1) auch den FC Arsenal mit 1:0. und baute damit seine Siegesserie zu Hause in der Premier League auf 15 in Folge aus.

Im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Manchester City verzichtete Villa-Coach Unai Emery auf Änderungen in seiner Startelf. Bei den Gunners tauschte Mikel Arteta, der das Spiel gesperrt nur von der Tribüne verfolgen durfte, im Vergleich zum wilden 4:3-Erfolg bei Luton Town einmal: Auf der linken Abwehrseite spielte Zinchenko an Stelle von Kiwior (Bank).

Bailey leichtfüßig, McGinn kaltschnäuzig

Villa begann stürmisch und schnürte die als Tabellenführer in den 15. Spieltag der Premier gegangenen Londoner in der Anfangsphase weitgehend in der eigenen Hälfte ein. Nach einem wunderbar herausgespielten Angriff über rechts bediente der Ex-Leverkusener Bailey im Zentrum McGinn, der aus der Drehung das frühe 1:0 für das Team aus Birmingham besorgte (7.).

Es dauerte ein wenig, bis die Gunners ins Spiel fanden. Mitte der ersten Hälfte fanden sich Ödegaard, Havertz & Co. aber immer besser zurecht und spielten nun auch einige Chancen heraus. Zweimal Ödegaard und Gabriel Jesus scheiterten aber an Emiliano Martinez (33., 39., 42.), Diego Carlos klärte nach Gabriel Martinellis Heber über den Keeper noch vor der Linie (36.). So blieb es zur Pause bei der knappen Führung für Villa.

Havertz' Hand verhindert den Ausgleich

Mit Diaby statt Bailey ging es bei den Hausherren nach der Halbzeit weiter. Spielbestimmend war aber wieder Arsenal, dessen Manko aber die Chancenverwertung blieb. Erst hatte Villa Glück, dass der Ball von Martinez' Händen und dem Körper von Watkins nur an den Pfosten des eigenen Tores prallte (57.), dann schob Ödegaard nach Havertz-Vorlage am Tor vorbei (58.).

Nach der stürmischen ersten Viertelstunde nahm der Druck der Londoner ein wenig ab, Villa kam nun zu Konterchancen: Digne scheiterte aber an Raya (61.), auch gegen Watkins blieb der Arsenal-Keeper Sieger (68.). Diaby hatte jeweils vorbereitet. Gegen leidenschaftlich verteidigende Hausherren tat sich Arsenal dann lange Zeit schwer, ehe Havertz in der 90. Minute aus kurzer Distanz doch noch zum vermeintlichen 1:1 einschob. Doch das Tor zählte wegen Handspiels des Deutschen unmittelbar vor dem Treffer nicht.

Aston Villa tritt zunächst am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Europa Conference League bei Zrinjski Mostar an, ehe am Sonntag (15 Uhr) dann das Gastspiel in der Premier League beim FC Brentford wartet. Arsenal spielt am Dienstag (18.45 Uhr) in der Champions League bei der PSV Eindhoven, ehe es in der Liga ebenfalls am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen Brighton weitergeht.