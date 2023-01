Magdeburg verpflichtet Ex-Frankfurter Castaignos

Auf der Suche nach einem Torjäger ist Magdeburg fündig geworden: Der FCM nimmt Testspieler Luc Castaignos, der im Trainingslager mit drei Treffern überzeugte, unter Vertrag.

Drei Treffer in drei Freundschaftspartien - Testspieler Luc Castaignos machte im Magdeburger Trainingslager auf sich aufmerksam. Dennoch wägten die Verantwortlichen eine Verpflichtung des 30-Jährigen aufgrund des finanziellen Aspektes und der körperlichen Defizite zunächst noch ab.

Wie berichtet, sollte die Entscheidung in dieser Woche fallen. Nun gab der Aufsteiger am Mittwochmittag die Verpflichtung des zuletzt vereinslosen Angreifers bekannt. "Mit Luc haben wir einen Spieler verpflichten können, der in der Vergangenheit seine Qualitäten bereits nachgewiesen hat und auch hier bei uns in den vergangenen zwei Wochen einen guten Eindruck hinterlassen hat", wird Trainer Christian Titz auf der Vereinswebsite zitiert.

Castaignos traf in 19 Bundesligaspielen viermal

In der Hinrunde fehlte dem Aufsteiger ein Vollstrecker im Sechzehner. Sinnbildlich für den in den ersten 17 Spielen fehlenden Torjäger steht der bislang erfolgreichste Torschütze des Teams: Offensivspieler Moritz Kwarteng steht mit nur vier Toren im internen Ranking an der Spitze. Dieses Vakuum soll der Zugang nun schließen: "Wir sind davon überzeugt, dass er für uns eine Verstärkung sein wird und wir im Torabschluss eine höhere Effektivität erhalten werden", so Sport-Geschäftsführer Otmar Schork.

Für Castaignos, der künftig mit der für einen Stürmer ungewohnten Rückennummer 3 auflaufen wird, ist der FCM die zweite Station in Deutschland: In der Saison 2015/16 stürmte er in 19 Bundesligaspielen für Eintracht Frankfurt und traf viermal. Sein letztes Pflichtspiel für die Eintracht bestritt der Niederländer übrigens in der MDCC-Arena. Am 21. August 2016 bezwangen die Frankfurter die Magdeburger, die damals noch der 3. Liga angehörten, in der 1. Runde des DFB-Pokals erst im Elfmeterschießen mit 4:3.

Ein Champions-League-Spiel in Dortmund

Eine Woche später zog der inzwischen 30-Jährige weiter zu Sporting Lissabon, für das er seine einzige Champions-League-Partie beim Gastspiel in Dortmund (1:0 für den BVB) bestritt. Nach Stationen bei Vitesse Arnhem, Gyeongnam FC und OF Iraklion war er seit Sommer vereinslos, ehe er seine Torjägerqualitäten im FCM-Trainingslager in Side unter Beweis stellte.