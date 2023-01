Überzeugendes Trainingslager: Entscheidung über Castaignos soll in dieser Woche fallen

Luc Castaignos stellte als Testspieler in Magdeburgs Trainingslager seine Treffsicherheit unter Beweis. In dieser Woche soll eine Entscheidung über die Verpflichtung des Angreifers fallen.

Luc Castaignos jubelte als Testspieler schon im Magdeburger Trikot. Geht er auch in Rückrunde für den FCM auf Torejagd? IMAGO/Aleksandar Djorovic

Trotz der offensiven Spielweise schoss der FC Magdeburg in der Hinrunde "nur" 20 Tore - Trainer Christian Titz ist der Grund für die geringe Torausbeute bewusst und formuliert daher für die kommenden 17 Partien ein Ziel: "Wir müssen die Chancen, die wir herausspielen, besser verwerten." Dieses Problem könnte der Aufsteiger auch mit der Hilfe von Testspieler Luc Castaignos lösen.

Der Stürmer, der in 19 Bundesligaspielen für Eintracht Frankfurt viermal traf, machte im Trainingslager mit drei Toren auf sich aufmerksam - beim 4:2-Erfolg gegen den ungarischen Zweitligisten MTK Budapest im letzten Test in Side erzielte er zwei Treffer. "Er hat einen guten Eindruck gemacht. Es ist gut zu erkennen, dass er weiß, wo das Tor steht", so Geschäftsführer Otmar Schork gegenüber dem MDR.

Generalprobe bei Legia Warschau

Trotzdem benötigten die Verantwortlichen des Tabellenvorletzten nach dem Trainingslager noch etwas Bedenkzeit, weil der seit vergangenen Sommer vereinslose Niederländer körperliche Defizite aufwies. Dazu könnte das Gehalt zum Knackpunkt werden: "Wir wollen schauen, inwieweit wir das realisieren wollen und können", sagte Schork, dem wohl ungefähr ein Etat von zehn Millionen Euro zur Verfügung steht. Die finale Entscheidung über Castaignos soll aber noch in dieser Woche fallen.

Bereits am Freitag könnte der Angreifer dann erneut seine Treffsicherheit unter Beweis stellen, wenn der FCM im letzten Test der Winter-Vorbereitung bei Legia Warschau, aktuell Zweiter der polnischen Ekstraklasa, gastiert (19 Uhr).

FCM hält Ausschau nach einem Linksverteidiger

Neben einem Stürmer sucht Magdeburg noch nach zwei weiteren Verstärkungen. Der FCM ist nach der Verletzung von Leon Bell Bell unter anderem auf der Suche nach einem Linksverteidiger, der "aber auch gerne flexibel auf mehreren Positionen spielen kann."