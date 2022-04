Magath nach Sieg im Kellerduell: "Das war so nicht geplant"

In seinem 499. Spiel als Bundesliga-Trainer feierte Felix Magath mit Hertha BSC einen 2:0-Sieg gegen Stuttgart, der die Berliner dem Klassenerhalt deutlich näher brachte. Das Fazit fiel gemischt aus.

"Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. In den ersten fünf Minuten habe ich die kleine Steigerung gesehen", spielte Magath bei "Sky" darauf an, dass er nach dem 1:0-Erfolg in Augsburg eine Woche zuvor eine noch etwas bessere Leistung für einen Sieg auch gegen Stuttgart gefordert hatte.

Erfolg gegen VfB "ein wenig glücklich"

Von allgemeiner Zufriedenheit war der 68-Jährige aber weit entfernt, denn: "Warum haben wir nach dem 1:0 das Spiel unerklärlicherweise abgegeben? Das war nicht so geplant. Sie haben sehr viel spielerisches Können, wir haben da mehr oder weniger nur verteidigt, weil wir angefangen haben, den Ball zurückzuspielen, und so Stuttgart ins Spiel geholt haben", erklärte Magath.

Und so stufte er den 2:0-Erfolg seines Teams sogar als "wegen der Spielanteile ein wenig glücklich" ein - auch wenn sein Team nach der Pause "dann wieder gekämpft" habe und dieser "Kampf am Ende belohnt" worden sei. Erleichtert durch die Ergebnisse des Wochenendes - und natürlich vor allem des eigenen Sieges - war Magath am Ende aber dann doch. "Durch die Niederlage von Bielefeld haben wir uns ein bisschen Luft verschafft. Aber in Bielefeld müssen wir unbedingt nochmal die Anfangsminuten etwas länger wiederholen", schloss er mit einem kleinen Schmunzeln und mit Blick auf das nächste Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Klärung der Zukunftsfrage? "Irgendwann nach der Saison"

Seine persönliche Zukunft in der Hauptstadt nach Saisonende ist für Magath derweil noch gar kein Thema. "Irgendwann mal nach Ende der Saison, wenn dieses Projekt beendet ist, werde ich mich zurücklehnen und die Tage genießen, die ich jetzt erlebe. Denn genießen kann ich es jetzt noch nicht, dazu ist der Druck zu groß." Ob zu den dann 502 Bundesliga-Spielen als Coach 2022/23 weitere hinzukommen werden, ist also noch nicht geklärt.