Fünferpack Haaland, vier Vorlagen De Bruyne: ManCity zerlegt Luton

Am Dienstagabend hat Manchester City im FA Cup in Luton einen 6:2-Kantersieg gefeiert. Vor allem ein kongeniales Offensivduo der Skyblues brillierte.

Satte viermal durfte sich Fünferpacker Erling Haaland am Dienstag bei Kevin De Bruyne für eine Vorlage bedanken. Getty Images

Wie komfortabel die personelle Situation von ManCity unter anderem im Vergleich zu Liverpool aktuell ist, zeigte sich am Dienstagabend. Pep Guardiola gab mit Rodri und Foden zwei seiner formstärksten Spieler eine Pause und brachte dafür das Duo De Bruyne, der sich lange Zeit beim 1:0 in Bournemouth erholen durfte, und Grealish, der sein Comeback nach der in Kopenhagen zugezogenen Leistenzerrung gab. Dazu begannen auch Pokaltorhüter Ortega Moreno und Walker anstelle von Ederson und Ruben Dias.

Von De Bruynes Rückkehr profitierte vor allem einer: Haaland. Bereits in der dritten Minute legte der Belgier nach einem sehenswerten Angriff dem Stürmer das 1:0 auf. Obwohl das Gegentor nach einem überspielten Pressing entstand, stand Luton in der Folge weiterhin hoch - die Taktik wirkte gegen die gnadenlosen Skyblues etwas naiv. So entstand aus einem einfachen weiten Schlag von Ortega Moreno und einem anschließenden Doppelpass von De Bruyne sowie Torschütze Haaland das 2:0 (18.).

Das Privatduell zwischen dem Norweger und Hatters-Pokaltorhüter Krul, einer von drei Neuen nach dem 1:4 in Liverpool, sollte in den kommenden Minuten noch häufiger im Mittelpunkt stehen: Zweimal behielt der Schlussmann die Oberhand (25., 30.), bei letztgenannter Möglichkeit hatte er zuvor zusätzlich auch De Bruynes Volleyschuss pariert.

Luton schöpft nach Clark-Doppelpack Hoffnung

Kurz vor Haalands Hattrick (40.) - natürlich bediente ihn wieder sein kongenialer Partner De Bruyne - hatte es an einem ansonsten sorgenfreien Pokalabend eine Hiobsbotschaft für die Citizens gegeben: Grealish musste erneut verletzungsbedingt vom Feld und vergrub anschließend sein Gesicht in der Jacke (39.). Kurz vor der Pause brachte Clark die Hatters mit einem Traumtor aus der Distanz auf die Anzeigetafel und stellte den 1:3-Halbzeitstand her (45.).

Die Hoffnung auf ein Comeback stieg bei den Heimfans kurz nach Wiederanpfiff: Nachdem Matheus Nunes das 4:1 verpasst hatte (48.), schnürte auf der Gegenseite Clark seinen Doppelpack (52.). Doch lange hatte der Ein-Tor-Abstand nicht Bestand: Binnen drei Minuten ließ Haaland seine Tore vier (55.) und fünf (58.) an diesem Tag folgen - bei seinem fünften Treffer endete allerdings auch eine Serie, denn Bernardo Silva assistierte anstelle von De Bruyne.

Chancenreich bis zum Schluss

Da die Gastgeber sich aber nicht aufgaben und weiterhin ihr Glück in der Offensive suchten, blieb es trotz des klaren Spielstands chancenreich. De Bruyne vergab auf der einen Seite (63.) und Morris, Barkley (beides 64.) sowie Chong (65.) auf der anderen.

Den Schlusspunkt in einem höchst unterhaltsamen Spiel setzte Kovacic per Distanzschuss (72.) - auch, weil Doku in der Schlussphase noch vorbeischlenzte (80.) und Alvarez an Krul scheiterte (90.).

Für Manchester City steht am Sonntag das Derby gegen United an (16.30 Uhr). Luton empfängt einen Tag zuvor Aston Villa (18.30 Uhr).