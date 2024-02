Saints zu verschwenderisch: Zwei Tor-Debütanten schießen Liverpool ins Viertelfinale

Der FC Liverpool steht im Viertelfinale des FA Cups. Gegen Southampton glückte der jungen Reds-Elf nach sehr holprigem Start letztlich ein deutlicher Heimerfolg.

Nicht weniger als personelle "Wunder" hatte sich Jürgen Klopp vor der Partie gegen die Saints erhofft - diese aber nicht erleben dürfen. Die weiterhin gebeutelten Reds, die den League-Cup-Triumph gegen Chelsea mit den nächsten Verletzungen für Gravenberch und Endo teuer hatten bezahlen müssen, traten daher im FA Cup mit sechs neuen Kräften und einer noch jüngeren Startelf an. So feierte etwa der erst 18-jährige Koumas sein Profi-Debüt.

Saints scheitern im Scheibenschießen

Von den Sorgen der Gastgeber wusste natürlich auch das Team von Russell Martin, das trotz acht (!) Umstellungen von der ersten Sekunde an präsent war und schon nach einer halben Minute zum ersten Torjubel ansetzte. Mara stand bei seinem Treffer jedoch klar im Abseits, legte mit der Szene aber dennoch die Grundlage für Anfangsminuten, in denen Southampton gleich mehrere beste Chancen auf das 1:0 ausließ. So scheiterte der Stürmer selbst noch zweimal an Kelleher (6., 11.), während Sulemana nur den Pfosten traf (5.).

Koumas trifft im ersten Spiel

Dem Fehlstart irgendwie entkommen, kam der LFC anschließend sukzessive besser in die Partie. Zwar hatten Rothwell (18.) und Sulemana (38.) weitere gefährliche Szenen auf Seiten der Saints, insgesamt griff das hohe Pressing der Hausherren gegen den riskanten Aufbau der Gäste aber immer besser. So kam Gakpo zu einer ersten Chance (21.), ehe Liverpool in der Schlussminuten der ersten Hälfte endgültig das Gaspedal fand. Elliott scheiterte noch mit einem Distanzschuss an Lumley (42.), der Augenblicke später ausgerechnet durch Koumas geschlagen wurde (45.). Beinahe ließ der Debütant seinem ersten Treffer auch noch den ersten Assist folgen. Gakpo verzog jedoch (45.+1).

Im zweiten Durchgang sah es zunächst danach aus, dass sich die Fülle an Chancen nahtlos fortsetzen würde. Auf der einen Seite ließ Sulemana den nächsten Hochkaräter aus (48.), auf der anderen zog Gakpo nach (52.).

Insgesamt gestalteten immer souveräner werdende Gastgeber die Angelegenheit jedoch ruhiger. Wenn die Reds aber etwas zuließen, wurde es richtig brenzlig. So auch in der 68. Minute, als Charles freistehend vor Kelleher zum Abschluss kam.

Joker Danns sticht doppelt

Vielleicht auch durch diese Möglichkeit aufgeweckt, schaltete Liverpool nochmals einen Gang hoch, drängte auf die Vorentscheidung und verbuchte diese in Person des eingewechselten Danns, der ebenfalls im Alter von 18 Jahren seinen ersten Profitreffer feierte (73.). Der Angreifer mit der auffälligen Haarpracht hatte damit allerdings noch nicht genug: Nachdem Gakpo einem Sololauf nicht das 3:0 hatte folgen lassen können (85.), schnürte Danns sogar noch den Doppelpack und stellte damit den 3:0-Endstand her (88.).

Für Southampton ging damit das vierte der letzten fünf Pflichtspiele verloren. Vor dem Gastspiel bei Kellerkind Birmingham am Samstag (18 Uhr) dürfte daher Aufbauarbeit geleistet werden müssen. Ganz anders der FC Liverpool, der den fünften Pflichtspielsieg in Serie einfuhr und im FA-Cup-Viertelfinale auf Manchester United trifft. Bevor es aber gegen die Red Devils geht, wartet am Samstag deren Achtelfinal-Gegner auf Jürgen Klopps Schützlinge. Ab 16 Uhr gastieren die Reds bei Nottingham Forest und sind auf Punkte im Meisterschaftsrennen aus.